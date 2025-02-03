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Коммерсантъ FM
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В 2025 году в Казани откроются еще три новых отеля

В этом году в Казани планируется открытие трех новых гостиниц: «Миллениум Панорама» категории четыре и пять звезд и четырехзвездочный «Муниб отель». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Вместе с новыми объектами номерной фонд Казани увеличится на 521 номер (1042 места).

В 2024 году в городе открыли две новые гостиницы: четырехзвездочный «Дион Инн» на 173 номера и бутик-отель «Сомов» на 8 номеров. Всего в Казани работает 233 средства размещения разной категории более чем на 8,2 тыс. номеров (17,2 тыс. мест). Средняя загрузка отелей в 2024 году составила 62%.

На подготовку президентских номеров к октябрьскому саммиту БРИКС направили более 1 млрд руб.

Ранее стало известно, что в Татарстане планируют ввести льготы для новых отелей, введенных в эксплуатацию с 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года.

Диана Соловьёва

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