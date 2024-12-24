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В Татарстане планируют ввести налоговые льготы для новых отелей

В Татарстане планируют предоставлять налоговые льготы для новых гостиниц, введенных в эксплуатацию с 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года. Объем льгот по объектам, построенным в этом году, оценивается на уровне 200 млн руб. в год. Информация об этом появилась в документах на сайте Госсовета Татарстана.

В Татарстане планируют ввести налоговые льготы для новых отелей

В Татарстане планируют ввести налоговые льготы для новых отелей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане планируют ввести налоговые льготы для новых отелей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Закон затрагивает отели, введенные в эксплуатацию с 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года. Налоговые льготы смогут получить новые гостиницы, имеющие категорию «три звезды» и номерной фонд 50 номеров и выше.

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Татарстана. Закон может вступить в силу со дня его опубликования.

Диана Соловьёва

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