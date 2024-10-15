Ремонт и реконструкция номеров осуществлялась за счет собственных средств отелей, рассказал журналистам председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На создание президентских номеров к саммиту в Казани потратили более 1 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На создание президентских номеров к саммиту в Казани потратили более 1 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего к саммиту был подготовлен 21 президентский люкс, 13 из которых построены специально к саммиту. Для проживания гостей подготовлено 58 гостиниц, общий номерной фонд составляет более 6,6 тыс. номеров.

Подробнее в материале «Саммит требует люксов».

Зарина Акбирова