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На создание президентских номеров к саммиту в Казани потратили более 1 млрд рублей

Ремонт и реконструкция номеров осуществлялась за счет собственных средств отелей, рассказал журналистам председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

На создание президентских номеров к саммиту в Казани потратили более 1 млрд рублей

На создание президентских номеров к саммиту в Казани потратили более 1 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На создание президентских номеров к саммиту в Казани потратили более 1 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего к саммиту был подготовлен 21 президентский люкс, 13 из которых построены специально к саммиту. Для проживания гостей подготовлено 58 гостиниц, общий номерной фонд составляет более 6,6 тыс. номеров.

Подробнее в материале «Саммит требует люксов».

Зарина Акбирова

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