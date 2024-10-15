На создание президентских номеров к саммиту в Казани потратили более 1 млрд рублей
Ремонт и реконструкция номеров осуществлялась за счет собственных средств отелей, рассказал журналистам председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
На создание президентских номеров к саммиту в Казани потратили более 1 млрд рублей
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Всего к саммиту был подготовлен 21 президентский люкс, 13 из которых построены специально к саммиту. Для проживания гостей подготовлено 58 гостиниц, общий номерной фонд составляет более 6,6 тыс. номеров.
Подробнее в материале «Саммит требует люксов».