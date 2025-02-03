Глава Северной Осетии предупредил об угрозе атаки беспилотников

В Северной Осетии действует режим беспилотной опасности, сообщил глава республики Сергей Меняйло. Международный аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет рейсы, там введен режим «Ковер».

«Оперативный штаб республики продолжает работу в круглосуточном режиме. Друзья, прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»,— говорится в сообщении в Telegram-канале господина Меняйло.

Помимо аэропорта Владикавказа работу также приостановили воздушные гавани Грозного и Махачкалы. До этого принимать и отправлять рейсы перестало сразу шесть российских аэропортов — в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Сейчас они работают штатно.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об обнаружении беспилотников «над объектами в Каспийске». «Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. На этот момент разрушения и пострадавшие не зафиксированы. Все органы власти работают в режиме оперативного штаба»,— написал господин Меликов в Telegram.

В ночь на 3 февраля над российскими регионами было сбито 70 беспилотников. По данным Минобороны, атакам подверглись Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Воронежская, Белгородская, а также Курская области.