Дело «Рольфа» уехало из Черемушек

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло дело основателя автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд руб. Предполагалось, что процесс пройдет заочно, но Черемушкинский суд Москвы по ходатайству защиты направил дело в Мосгорсуд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности. По мнению защиты, районная инстанция, ранее осудившая на восемь с половиной лет колонии топ-менеджера компании Анатолия Кайро, уже сформировала мнение по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Сергея Петрова и его предполагаемых сообщников считает, что в обвинении не содержится не только состава, но и события преступления

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС Защита Сергея Петрова и его предполагаемых сообщников считает, что в обвинении не содержится не только состава, но и события преступления

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Первое заседание по делу проживающего в Австрии и имеющего гражданство этой страны бывшего председателя совета директоров группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой (проживает в Испании) и главы офшорной компании Panabel Limited гражданки Кипра Георгии Кафкалии прошло в отсутствие подсудимых. Никто из них с момента возбуждения 25 июня 2019 года Следственным комитетом России дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов) в России не появлялся и участия в следственных действиях не принимал.

Ходатайство об изменении территориальной подсудности дела инициировали защитники госпожи Луковецкой Константин Терехин и Владимир Меркулов. По их мнению, у судей Черемушкинского суда по этому делу уже сформировалось мнение. Дело в том, что 1 сентября 2023 года именно этот суд уже вынес приговор экс-гендиректору компании «Рольф Эстейт», советнику директора по стратегическому развитию Анатолию Кайро, назначив ему восемь с половиной лет лишения свободы. Находившийся под запретом определенных действий предприниматель был взят под стражу в зале суда.

Он проходил по тому же делу, что и остальные, пока его не выделили в отдельное производство. По версии следствия, в 2014 году господин Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной председателем совета директоров группы компаний «Рольф» Сергеем Петровым. В результате на счета подконтрольной ему фирмы были перечислены денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере около 4 млрд руб. Для совершения преступления, согласно обвинению, сообщники изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у «Панабел лимитед» акций ЗАО «Рольф Эстейт» за 3 млрд 938 тыс. руб.

Деньги через подконтрольный Петрову КБ «Капитал-Москва» ушли на счет кипрской фирмы, открытый отделением Райффайзенбанка в Австрии, утверждает следствие.

Впоследствии через подконтрольные Петрову иностранные организации деньги поступили основателю «Рольфа». Согласно заключению комиссионной финансовой экспертизы, проведенной Финансовым университетом при правительстве РФ, стоимость акций не превышала одного рубля, так как, по информации следствия, активы компании «Рольф Эстейт» находились в залоге.

В сентябре 2019 года Петров, Луковецкая и Кафкалия были заочно арестованы. В феврале 2020 года Химкинский городской суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры к Петрову обратил в доход государства почти 20 млрд руб. А спустя еще четыре года — в феврале 2024 года — Московский районный суд Петербурга конфисковал акции группы «Рольф» в доход государства. Основанием для этого стало нарушение антикоррупционного законодательства, а именно то, что Петров руководил компанией, будучи одновременно в 2007–2016 годах депутатом Госдумы РФ. В том же 2024 году активы группы «Рольф» у Росимущества за 34,8 млрд руб. выкупило АО «Автомобильные технологии» бизнесмена Умара Кремлева.

Защитники госпожи Луковецкой также указали, что, согласно обвинительному заключению, все вменяемые в вину их клиентке преступные действия относительно сделки она совершила в офисе «Рольфа» на Алтуфьевском шоссе, а это подсудность Бутырского суда. Адвокаты просили передать свое ходатайство в Мосгорсуд для принятия решения по вопросу об изменении территориальной подсудности.

Их поддержали защитники других фигурантов. «Мы полагаем, что у судей Черемушкинского суда уже сложилось мнение по этому делу — раз виноват Кайро, то виновны и другие. Поэтому в случае рассмотрения дела данным судом вынесение Петрову и остальным обвинительного приговора лишь вопрос времени»,— заявила “Ъ” адвокат госпожи Кафкалии Ольга Артюхова. По ее мнению, слушание дела Черемушкинским судом «будет свидетельствовать о необъективности и небеспристрастности суда».

Несмотря на то что прокуратура выступила против, судья Валерия Бондарь ходатайство защиты удовлетворила. Адвокаты подсудимых выразили удовлетворение принятым решением.

«На наш взгляд, в деле нет не то что состава, но и события преступления»,— заявила “Ъ” адвокат Сергея Петрова Элеонора Сергеева.

По ее словам, именно по этой причине ее подзащитный был в свое время снят с международного розыска по линии Интерпола, поскольку по нормам австрийского законодательства вменяемые ему действия «не являются уголовно наказуемыми». Аналогичную точку зрения высказала адвокат Георгии Кафкалии. По словам Ольги Артюховой, в ходе процесса защита намерена представить суду заключение независимых оценщиков, которые пришли к выводу, что акции «Рольф Эстейт» «стоили тех денег, за которые были проданы». «"Рольф" был богатейшим автодилером, и говорить, что его имущество стоило лишь один рубль,— это, мягко говоря, не соответствует действительности»,— сказала она. Адвокат заявила, что защита всех подсудимых в дальнейшем намерена добиваться либо прекращения их дела по реабилитирующим основаниям, либо вынесения оправдательного приговора.

Мария Локотецкая