В Елецком районе Липецкой области вернули электричество

Правительство Липецкой области уточнило информацию о взрывах в регионе утром в субботу, 1 февраля. Согласно уточненным данным, произошел «нештатный сход двух авиационных боеприпасов». Один из них упал в Елецком районе, другой — в Воловском, вдали от жилых домов.

На месте падения снарядов работают взрывотехники. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получили несколько домов и машин, а часть Елецкого района осталась без света. Как сообщил официальный канал правительства Липецкой области в Telegram, на данный момент электроснабжение восстановлено.

«Нештатные сходы боеприпасов» происходили ранее в других регионах. В начале 2024 года снаряд упал в селе Петропавловка Острогожского района Воронежской области. Тогда за медпомощью обратились четыре человека, несколько домов были уничтожены. В Белгороде боеприпас упал с российского самолета в апреле 2023 года. В результате пострадали два человека.

Сергей Толмачев, Воронеж