В Липецкой области упала ступень ракеты и оставила без света сотни домов

В Елецком районе Липецкой области упала ступень авиационного ракетного комплекса. Погибших и пострадавших нет. В нескольких населенных пунктах нарушено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Издание «Новости Липецка» сообщило, что утром 1 февраля жители одной из деревень Елецкого района «слышали сильный грохот», а после у них пропали электричество и вода, начались перебои сотовой связи. По данным Telegram-канала Baza на 16:04 мск, речь идет о жителях 540 домов в 6 населенных пунктах.

В сообщении правительства Липецкой области отмечается, что сегодня, 1 февраля, утром Минобороны сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.