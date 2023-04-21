Белгородская воронка

В Белгороде произошел взрыв из-за нештатного падения боеприпаса с самолета Су-34 воздушно-космических сил России. Ранения получили две женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Повреждены как минимум четыре квартиры и машины. В Министерстве обороны заявили, что проводят расследование произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Вечером в четверг, 20 апреля, жители Белгорода сообщили о взрыве в районе Харьковской горы — густонаселенного района в южной части города. Примерно в 22 часа в соцсетях появились фото и видео с перекрестка проспекта Ватутина и улицы Губкина, на которых видно крупную воронку, разбитый асфальт, поврежденные автомобили и поваленный столб электропередачи и деревья. На сделанных из окон жилого дома фотографиях видно, что один автомобиль взрывной волной забросило на крышу магазина «Пятерочка».

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил факт взрыва в Telegram-канале: «На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи». Место взрыва оцепили. Туда прибыл мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.

По данным главы региона, в результате взрыва есть двое пострадавших. Одну женщину с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую больницу №2, вторая женщина со ссадинами отказалась от госпитализации отказалась — помощь ей оказали на месте.

«В результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. Всем жителям поврежденных квартир предлагаем временное размещение в гостинице. По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены четыре автомобиля»,— уточнил губернатор. Он добавил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, которые устанавливают причины произошедшего, после чего необходимо будет восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города.

В Министерстве обороны объяснили, что взрыв произошел в результате нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом. В ведомстве заявили, что проводится расследование.

Сергей Толмачев, Воронеж