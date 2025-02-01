Туристы подняли паруса

Спрос на яхтенные туры в России в 2024 году вырос на 30%. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Основные направления — Финский залив, Белое море, Черное море и воды Тихого океана. Заметнее всего вырос интерес к водным путешествиям на Дальнем Востоке, отмечают участники рынка. За два года спрос увеличился на 65%.

При этом в стране не хватает инфраструктуры для такого отдыха, утверждает руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по яхтенному туризму Анна Носова: «Например, Камчатка — это формат экспедиций на лодке в течение недели. Из-за погодных условий сам маршрут может быть непредсказуемым. Люди, которые готовы получить уникальные впечатления и соприкосновение с дикой природой, отправляются в путешествие на Камчатку. Есть формат более размеренного отдыха — путешествие по Японскому морю и пятидневные туры в Приморье.

Какие яхты используются? В целом я сейчас говорю исключительно про парусники от 10 м до 20-25 м. Если мы возьмем направление Белое море, там старые лодки небольшого размера, пятиместные, и на таких лодках весь туристический продукт больше похож на поход с палатками. Если мы говорим про Владивосток, то там лодки порядка 15 м, в которых можно уже комфортно разместиться, там есть каюты.

Сколько стоят такие путешествия? Туры на Белое море, то там вместе с питанием стоимость на пять дней будет порядка 80 тыс. руб. на человека. Камчатка — там стоимость может быть и 150 тыс. руб., и 200 тыс. руб., и 250 тыс. руб. Есть еще форматы, например, по Ладоге, то есть такой отдых выходного дня, когда можно выехать на пару дней и всего за 30 тыс. руб. насладиться карельской красотой. Путешествие на Дальний Восток на яхте по Японскому морю с выходом из Владивостока на пять дней будет стоить порядка 150 тыс. руб. вместе с едой, работой капитана и с достаточно обширной наземной программой, например, посещением национального парка "Земля леопарда"».

Из зарубежных направлений яхтенного туризма у россиян наибольшим спросом сейчас пользуется Турция и Таиланд. Речь также обычно идет об аренде на зарубежных морских курортах парусно-моторных яхт или катамаранов, которыми управляют местные экипажи, пояснил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Страна номер один для россиян по яхтенному туризму — Турция. Все прилетают в два аэропорта — Даламан и Бодрум — и дальше путешествуют по греческим островам, по турецким островам. Как правило, это недельные туры. Стоимость разная, в зависимости от качества яхты. Цены стартуют где-то со €100 с человека в день. Есть и €200, и €300, и €400. Популярность действительно растет, потому что это совершенно другое качество отдыха, когда ты подходишь к какому-нибудь, "необитаемому" острову, где точно нет отелей. Это уже неплохо.

На втором месте, но с огромным отрывом идет яхтенный туризм в Таиланде. Нномер один — остров Пхукет. И дальше россияне идут и на Пхи-Пхи, и на Ко Яо, провинцию Краби, а дальше по всему Южному Таиланду. Номер три — Сейшелы. Эти острова лучше всего познаются с яхты. Здесь даже не так популярны яхты, как катамараны. Цены везде разные. Таиланд и Сейшелы чуть дороже. Как правило, команда состоит из трех человек: капитан, матрос, кок. На лодке может быть до шести кают, обычно размещаются по два человека в одной».

Участники рынка ожидают, что спрос на яхтенные туры в 2025 году снова вырастет. Об этом уже говорит текущий интерес клиентов. Так, по данным Российского союза туриндустрии, число запросов на такие путешествия внутри страны в этом сезоне уже увеличился в полтора раза, в сравнении с 2024 годом.

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Андрей Загорский