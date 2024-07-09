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Коммерсантъ FM
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Туристов тянет на приключения

Благодаря чему растет спрос на необычные программы

В России вырос спрос на приключенческий туризм. Как рассказали “Ъ FM” представители отрасли, в этом году путешественники неожиданно стали интересоваться самыми дорогими направлениями. Спрос на экспедиции в отдаленные уголки страны вырос вдвое. Речь идет о походах, сплавах и даже грибных сафари. Какие варианты сейчас доступны? И сколько это будет стоить? Расскажет Иван Хорушевский.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Тренд на приключенческий туризм — явление не новое. Уже в 2023 году он рос в пять раз быстрее всех остальных сегментов, подсчитали в Российском союзе туриндустрии. В этом сезоне успехи удалось закрепить. Пешая экспедиция по Камчатке с финалом на мысе Дежнева; рафтинг на реке Катунь с десятками порогов; рыбалка на Кольском полуострове... В одной из компаний предложили такую программу на неделю: водный переход по Байкалу, прогулки по тайге за грибами и ягодами, посещение священных шаманских мест и буддийских храмов:

«Если у вас будет группа из четырех человек, то стоимость тура ориентировочно от 122 тыс. руб. за каждого. Если вас будет шестеро, то от 95 тыс. руб., и если восемь, то 82 тыс. руб. Если вдруг не окажется мест в каком-либо из отелей, то мы предложим близлежащие даты. Но на самом деле юг Байкала — это не самое популярная локация. Он мало известен, там отдыхают в основном местные».

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Собеседники “Ъ FM” говорят, что в этом году туристы выбирают либо самые дешевые, либо самые дорогие варианты. Например, на «Авито» доступны десятки предложений отправиться в сплав на байдарке в Москве и области. Гиды предлагают однодневные маршруты от 4 тыс. руб. Альтернатив для премиальной аудитории тоже немало. Основатель компании Adventure Guide Алексей Юдин среди таковых, например, называет рыбалку с трансфером на вертолете и путешествие на паруснике на Землю Франца-Иосифа:

«Премиум-сегмент сильно вырос. Мы продали туры по Дальнему Востоку вдоль побережья Камчатки, на остров Врангеля на Чукотке, вдоль Курильских островов, где-то на 30 млн руб. Средний чек — от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб. на человека.

Иногда бывают такие истории: пришел запрос от группы, в которой 14 туристов, у них есть буквально четыре дня на Камчатке, и они хотят на вертолете облететь несколько островов Курильской гряды. Это будет стоить порядка 10 млн руб. ».

Но главное место для искателей приключений последних лет — это остров Сокотра в Йемене. ЮНЕСКО считает его биосферным заповедником из-за уникальных растений. Острых ощущений добавляют местные жители, которые говорят на древнем диалекте и до сих пор не пользуются письменностью. Одна проблема — туда нужна виза. Без нее туристы могут изучить вулканы Индонезии или отправиться в поездку по Ботсване, рассказал эксперт по устойчивому туризму Александр Железняк:

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«Это не охотничьи сафари, а, скажем, фотосафари. Я сам там был в декабре. Фантастически интересный опыт: слоны, жирафы, да и львы, в общем-то, находятся в непосредственной близости от тебя. Конечно, это достаточно дорогой вариант. Можно найти тур за $2-3 тыс. в день с крутыми интересными локациями, перелетом на самолете. Есть вариант взять самому машину, если не страшно, если есть опыт. Только перелет до Южной Африки туда-обратно обойдется как минимум в 100 тыс. руб.».

По отчету Торговой ассоциации приключенческих путешествий, самое популярное зарубежное направление — Средиземноморье. Там туристов привлекают прогулки на яхтах и горные маршруты Франции и Италии. Но для россиян попасть туда затруднительно. Из-за летнего спроса срок ожидания шенгенской визы в некоторых случаях превышает восемь недель.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

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