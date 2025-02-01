В акватории Черного моря собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов

В Керченском проливе после разлива мазута ежедневно обследуется более 970 км берега, сообщило МЧС. По его данным, в акватории Черного моря собрали уже свыше 178 тыс. тонн нефтепродуктов. К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5000 человек и свыше 600 единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Краснодарском крае обследовали 265 км берега. За последние сутки обнаружены выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. В общей сложности вывезено почти 177 тыс. тонн загрязненного грунта.

В Крыму за сутки обследовали почти 543 км берега, вывезено 588 тонн грунта. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта.

15 декабря перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском заливе 15 декабря. В результате аварии нефтепродукты попали в море. В регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. Судовладелец «Волгонефти-239» обвинил порт Кавказ в крушении.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Черное Черное море».