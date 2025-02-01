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Коммерсантъ FM
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В акватории Черного моря собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов

В Керченском проливе после разлива мазута ежедневно обследуется более 970 км берега, сообщило МЧС. По его данным, в акватории Черного моря собрали уже свыше 178 тыс. тонн нефтепродуктов. К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5000 человек и свыше 600 единиц техники.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Краснодарском крае обследовали 265 км берега. За последние сутки обнаружены выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. В общей сложности вывезено почти 177 тыс. тонн загрязненного грунта.

В Крыму за сутки обследовали почти 543 км берега, вывезено 588 тонн грунта. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта.

15 декабря перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском заливе 15 декабря. В результате аварии нефтепродукты попали в море. В регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. Судовладелец «Волгонефти-239» обвинил порт Кавказ в крушении.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Черное Черное море».

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Крыму

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Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор мазута, смешанного с песком

Сбор мазута, смешанного с песком

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на катере

Сотрудники МЧС России на катере

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Спецодежда сотрудника МЧС

Спецодежда сотрудника МЧС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор мазута, смешанного с песком

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на катере

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Спецодежда сотрудника МЧС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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