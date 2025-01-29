Судовладелец «Волгонефть-239» обвинил порт Кавказ в крушении танкера

Танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, находится в удовлетворительном техническом состоянии. Причиной аварии могли стать неверные действия служб порта Кавказ, которые допустили выход в море количества кораблей, не соответствующего свободным местам для укрытия от непогоды, сообщает ТАСС со ссылкой на судовладельца — ЗАО «Волгатранснефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам представителя компании, судно прошло ряд проверок в 2024 году. В феврале провели дефектацию корпуса, в марте — водолазное обследование подводной части. В октябре судно успешно прошло веттинг-инспекцию перед погрузкой в порту Саратова. Замечаний к состоянию танкера не было.

Ранее стало известно, что Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд заявления о привлечении владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Нурий Бзасежев