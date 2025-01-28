Черное Черное море

В Нижегородской области продолжается набор волонтеров для поездки в зону ЧС в Анапу для уборки мазута на побережье. На порталах по поиску добровольцев появилась информация о том, что такие выезды могут продолжаться до 1 июня. С середины декабря в Анапе побывали уже 250 нижегородских добровольцев. Одна часть из них занимается расчисткой берегов, вторая часть работает в центре по спасению птиц. Кроме того, правительство Нижегородской области отправляло в Анапу тяжелую технику для работы на побережье, но ее пришлось вернуть, так как местные чиновники не оформили надлежащим образом необходимые документы. Нижегородские власти готовы вновь отправить технику в Анапу, но на этот раз только после того, как получат официальный запрос. Андрей Репин о том, как работают нижегородцы в зоне ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские волонтеры продолжат убирать выбросы мазута на черноморском побережье

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Нижегородские волонтеры продолжат убирать выбросы мазута на черноморском побережье

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Около 250 нижегородских волонтеров приняли участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Черном море, возникшей после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Как писал «Ъ-Приволжье», танкеры, по официальным данным, перевозили 9 тыс. тонн мазута, из которых в море попало около 2,5 тыс. тонн. После крушения в Крыму и на побережье Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным МЧС РФ, к 28 января на береговой линии в Краснодарском крае определены пять основных секторов, где идут работы по сбору нефтепродуктов. С береговой линии собрано и вывезено более 175 тыс. т загрязненного мазутом песка и грунта. Также продолжаются работы по очистке берегов в Крыму.

Первые нижегородские волонтеры выехали в зону ЧС через несколько дней после крушения и застали ситуацию, когда пляжи в районе Анапы были покрыты тоннами мазута.

Они лопатами собирали мазут, упаковывали его в мешки, которые потом грузовиками вывозились на утилизацию. Всего за время с момента крушения танкеров в Краснодарский край съездили уже четыре группы волонтеров. Последняя, четвертая, группа вернулась в Нижний Новгород вечером 26 января.

По словам координатора группы, участницы поисково-спасательного отряда Ольги Миклюковой, в последний заезд в зону ЧС отправились 50 человек. В первые три поездки туда съездили еще около 200 волонтеров. Часть волонтеров разместили в поселке Волна, они работали на общественных пляжах, в их задачи входил сбор мазута и загрязненного им мусора, растительности и камней с побережья. К приезду четвертой группы большие выбросы были уже ликвидированы, но прибоем в постоянном режиме продолжает выносить на берег мелкую фракцию мазута. Волонтерам приходится в течение всего дня ходить по берегу и собирать свежие мазутные «шлепки», вынесенные волнами. За несколько дней нижегородцы на разных участках берега собрали около 900 мешков мазута и загрязненного песка и мусора. Практически сразу после того, как нижегородские волонтеры закончили работу, на берегу стали снова появляться мазутные пятна.

Вторая часть волонтеров работала в Анапе, они отмывали и выхаживали пострадавших от мазута птиц.

По словам организатора центра по спасению птиц Елены Холмирзаевой, наибольший объем работы пришелся на декабрь. В частности, в новогоднюю ночь центр обработал около 400 птиц, в следующую ночь — еще 600 особей. Работницы центра стояли на мойке по 30 часов, потому что «птица все шла и шла». Серьезные проблемы волонтерам доставляли СМИ и просто все желающие снять процесс мойки на камеру. Чтобы исправить ситуацию, доступ журналистов и блогеров в центр пришлось ограничить.

Сейчас в центр привозят по 20–30 птиц в день. Каждую из них осматривают ветеринарные врачи, отмывают от мазута и помещают в стационар, где ей дают витамины, лекарства и специальное рыбное пюре. Позже птиц отправят в реабилитационный центр в Ставрополе. После того, как птицы окончательно придут в себя, их вернут в дикую природу в других районах Краснодарского края.

Координатор нижегородских волонтеров-птичников Алексей Пинаев рассказал «Ъ-Приволжье», что к концу января работа центров стала лучше организована и структурирована. «Сейчас центры готовы к приему новых партий птиц, которые могут “вляпаться” при возвращении в Россию во время весенних перелетов. Мы, конечно, надеемся, что основная масса пролетит мимо, но все равно будут те, кто начнет садиться на море и снова окажется в мазуте. В частности, будет нужно больше людей, которые могут заниматься отловом пострадавших особей. Такие ловцы сейчас в дефиците», — отметил господин Пинаев.

Ольга Миклюкова также уверена, что работы по очистке моря и пляжей еще не закончена. «После разговора со специалистами сложилось мнение, что выбросы еще будут. Сейчас достаточно много отложений мазута на дне моря. С повышением температуры воды и воздуха они начнут подниматься на поверхность, и их будет выносить на берег. Поэтому пока будет возможность, правительство Нижегородской области будет помогать нам с транспортом, чтобы добраться до Краснодарского края, а там будут готовы нас принять, мы будем формировать новые группы волонтеров.

Отметим, у правительства Нижегородской области возникли некоторые сложности в работе с краснодарскими коллегами. В декабре после того, как мазут начало выносить на берег, губернатор Глеб Никитин отправил в Анапу 20 различной дорожной техники и 30 рабочих. В своем Telegram-канале глава региона сообщал, что за неделю нижегородские дорожники построили на побережье грунтовую дорогу и подготовили основание для укладки плит, чтобы самосвалы могли быстрее вывозить мешки с мазутом. Однако в конце декабря работы пришлось свернуть.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», для работы техники на побережье от местных властей в Нижегородскую область должен был поступить официальный запрос, но этого не произошло. Если такой запрос все же поступит, нижегородские власти готовы вновь отправить людей и технику в зону ЧС.

Следующая группа нижегородских добровольцев уже формируется. Они должны отправиться в Анапу 3 февраля. Одновременно с этим на портале Добро.ру, через который идет регистрация волонтеров, появилась информация, что потребность в добровольцах для работы в зоне ЧС будет сохраняться до 1 июня.