Суд в Севастополе вынес первый в России приговор за пропаганду чайлдфри

Полиция Севастополя сообщила, что суд назначил местной жительнице штраф на 50 тыс. руб. за «пропаганду привлекательности отказа от деторождения». Причиной стали опубликованные девушкой картинки на ее странице во «ВКонтакте».

По данным полиции, мониторинг соцсетей вели сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»). Они утверждают, что 29-летняя женщина публиковала «мизантропические посты», в том числе «высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни».

В качестве примеров приводятся три картинки: коллаж с героями фильмов и сериалов, показывающими средний палец, скриншот из мультфильма «Рик и Морти», а также фотография режиссера Квентина Тарантино с цитатой о том, что его девиз — «делать фильмы, а не детей». Какое отношение первые две картинки имеют к пропаганде чайлдфри, не уточняется.

В полиции отметили, что после вступления запрета о «пропаганде чайлдфри» в силу женщина не удалила публикации, и они остались доступны на ее странице. В отношении нее составили протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП. На всех фото замазана дата публикации. По закону срок давности для ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ составляет 90 дней.

Президент Владимир Путин в ноябре 2024 года подписал закон, который предусматривает административное наказание за пропаганду идей чайлдфри — осознанного отказа от рождения детей. За нарушение закона физлицам грозит штраф до 400 тыс., должностным лицам — до 800 тыс. руб., юрлицам — до 5 млн руб. Распространение идей чайлдфри запрещается в интернете, СМИ, рекламе и кино. Роскомнадзор разработал критерии для блокировки пропаганды чайлдфри.

О законе — в материале «Ъ» «Закон неочевидного действия».