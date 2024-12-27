РКН предложил критерии для блокировки ресурсов, пропагандирующих чайлдфри
Роскомнадзор (РКН) предложил конкретные критерии для блокировки пропаганды чайлдфри, т. е. отказа от деторождения. Закон о запрете пропаганды таких идей в интернете, СМИ, рекламе и кино президент Владимир Путин подписал 23 ноября.
Подготовленный РКН проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов. Из документа следует, что РКН может заблокировать ресурс в интернете, если в нем содержится информация:
- «направленная на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения»;
- «оправдывающая отказ от деторождения»;
- «о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей»;
- «обосновывающая преимущество отказа от деторождения над рождением детей»;
- «направленная на формирование искаженного (отрицательного) образа беременности, материнства, отцовства и детства»;
- «направленная на формирование положительного отношения к бездетности».
Проект приказа вносит изменения в документ о критериях, по которым РКН включает интернет-ресурсы в «Единый реестр запрещенной информации». Предлагаемые ведомством критерии не будут применяться к информации, связанной с монашеством, обетом безбрачия и отказом от деторождения на религиозной основе, следует из документа. В случае принятия проекта РКН начнет вносить информацию о чайлдфри в реестр с 1 сентября 2025 года.
Нарушение запрета на пропаганду идей чайлдфри, согласно принятому закону, повлечет за собой штраф: до 400 тыс. руб.— для физлиц, до 800 тыс.— для должностных лиц, до 5 млн руб.— для юрлиц.