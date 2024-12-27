РКН предложил критерии для блокировки ресурсов, пропагандирующих чайлдфри

Роскомнадзор (РКН) предложил конкретные критерии для блокировки пропаганды чайлдфри, т. е. отказа от деторождения. Закон о запрете пропаганды таких идей в интернете, СМИ, рекламе и кино президент Владимир Путин подписал 23 ноября.

Подготовленный РКН проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов. Из документа следует, что РКН может заблокировать ресурс в интернете, если в нем содержится информация:

«направленная на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения»;

«оправдывающая отказ от деторождения»;

«о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей»;

«обосновывающая преимущество отказа от деторождения над рождением детей»;

«направленная на формирование искаженного (отрицательного) образа беременности, материнства, отцовства и детства»;

«направленная на формирование положительного отношения к бездетности».

Проект приказа вносит изменения в документ о критериях, по которым РКН включает интернет-ресурсы в «Единый реестр запрещенной информации». Предлагаемые ведомством критерии не будут применяться к информации, связанной с монашеством, обетом безбрачия и отказом от деторождения на религиозной основе, следует из документа. В случае принятия проекта РКН начнет вносить информацию о чайлдфри в реестр с 1 сентября 2025 года.

Нарушение запрета на пропаганду идей чайлдфри, согласно принятому закону, повлечет за собой штраф: до 400 тыс. руб.— для физлиц, до 800 тыс.— для должностных лиц, до 5 млн руб.— для юрлиц.

Полина Мотызлевская