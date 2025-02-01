Главные новости к утру 1 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» с Россией по поводу завершения конфликта с Украиной. Он намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

В американской Филадельфии разбился медицинский самолет, на котором летели шесть человек. Он упал в жилом районе и привел к возгоранию домов и машин.

Госдепартамент США официально подтвердил, что в авиакатастрофе над Вашингтоном погибли три россиянина, сообщило посольство России в США. Погибшие — чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская.

Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с россиянами. Судно было задержано по запросу Латвии для проверки причастности к повреждению кабеля в Балтийском море. Норвежская полиция не нашла этому доказательств.

Венесуэла освободила шестерых американцев и передала их США. Решение было принято после визита спецпосланника Дональда Трампа Ричарда Гренелла.

По итогам 2025 года объем ввода термальных комплексов по всей России увеличится до 21 объекта, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group. В итоге общее число таких комплексов в стране увеличится почти на треть, до 81 объекта. Подробнее