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Коммерсантъ FM
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Венесуэла освободила шестерых американцев и передала их США

В США возвращаются шесть американцев, которые были в заключении в Венесуэле, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Его спецпосланник Ричард Гренелл по итогам поездки в Каракас сообщил, что освобожденные американцы поговорили с президентом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

«Мы уже вылетели и направляемся домой с этими шестью американскими гражданами»,— написал господин Гренелл в соцсети X. Он опубликовал снимок на борту самолета с шестью людьми.

Спецпосланник президента США накануне, 31 января, провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. МИД Венесуэлы сообщал, что обсуждались двусторонние отношения. Переговоры прошли в обстановке взаимного уважения. Госдепартамент сообщал, что планировалось обсуждение возвращения в Венесуэлу нелегальных мигрантов и освобождение американских граждан.

Дональд Трамп незадолго до освобождения американцев раскритиковал администрацию Джо Байдена за покупку «миллионов баррелей нефти у Венесуэлы». Он заявил, что не допустит, чтобы «эти глупости повторялись».

Об отправке мигрантов на родину — в материале «Ъ» «Колумбия недолго сопротивлялась».

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