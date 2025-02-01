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обновлено 01:11

Трамп заявил о контактах США и РФ по Украине и анонсировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» с Россией по поводу завершения конфликта с Украиной. Он намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы будем говорить и, возможно, сделаем что-то, что будет очень значительным. Мы хотим закончить эту войну. Эта война никогда не началась бы, если бы я был президентом»,— сказал господин Трамп журналистам. Трансляцию из Белого дома вели американские телеканалы.

Президент заявил, что США «очень серьезно обсуждают» вопрос завершения конфликта. Журналисты уточнили, ведутся ли эти обсуждения с Россией. «Да, с Россией»,— сказал господин Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января говорил, что Владимир Путин и Дональд Трамп пока не созванивались. Так он ответил на вопрос, не было ли контактов президентов по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, в результате которой погибли россияне. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 31 января сообщал, что по поводу переговоров «сдвигов нет».

О трудностях в возобновлении диалога между Россией и США — в материале «Ъ» «Дорога в облаках».

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