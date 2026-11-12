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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Споры

Предвзятость или частное мнение

SCC разъяснил основания для отвода арбитра из-за политических взглядов
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) выпустил руководство по рассмотрению отвода арбитру, заявленного в связи с его политическими взглядами и публичной активностью. При оценке таких заявлений SCC учитывает характер высказываний, степень личного участия арбитра в их распространении и обстоятельства конкретного спора.
Стокгольм

Стокгольм

Leonhard Foeger / Reuters

Стокгольмский арбитраж опубликовал руководство по рассмотрению отводов арбитров, которые касаются их политических взглядов, а также публичных высказываний. Руководство основано на исследовании, в котором были проанализированы восемь заявлений об отводе, рассмотренных SCC с января 2020 года по июнь 2026 года: два из них были удовлетворены, шесть — отклонены. Во всех случаях ходатайства были связаны с активностью арбитров в соцсетях, включая публикации, репосты, комментарии и лайки, преимущественно в LinkedIn.
Согласно статье 19 (1) Арбитражного регламента SCC, основанием для отвода арбитра служат обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в его беспристрастности или независимости. В соответствии с руководящими принципами Международной ассоциации юристов (IBA) о конфликте интересов в международном арбитраже такие сомнения оцениваются с позиции разумного и осведомленного третьего лица.
SCC выделил три основных фактора для оценки отвода:

  • Первый — можно ли считать спорную позицию личными взглядами арбитра. Высказывания юрфирмы или объединения адвокатов, с которыми связан арбитр, не могут автоматически приписываться и ему, говорится в руководстве. Принадлежность к такой организации или распространение ее заявлений тоже сами по себе не создают сомнений в беспристрастности арбитра.

  • Второй фактор — характер публичной активности. SCC разграничивает активное выражение позиции (публикация комментария) и пассивное взаимодействие с контентом (лайк). Отметка «Нравится» может означать поддержку автора, а не согласие с содержанием публикации. Однако содержание поста также имеет значение, отмечается в документе.

  • Третий фактор — связь политического высказывания с предметом разбирательства. Общих политических комментариев, как правило, недостаточно для отвода. Однако публичная позиция арбитра по вопросам, непосредственно связанным с разбирательством, может поставить под сомнение его беспристрастность. В одном из дел SCC удовлетворил отвод арбитра, который неоднократно критиковал политику государства происхождения ответчика, находившегося под санкциями. В другом деле основанием для отвода стала публичная поддержка санкций (ограничительных мер), которых касался спор.

SCC подчеркивает, что каждое заявление об отводе рассматривается индивидуально, а арбитры сохраняют право на собственные политические убеждения. Однако в условиях усиления геополитической напряженности арбитражный институт рекомендует кандидатам в арбитры проверять историю своей активности в соцсетях на наличие высказываний, связанных с предметом предстоящего разбирательства.
Арбитражная практика

Авторы

  • Варвара Кеня
    Варвара Кеня
    корреспондент