Предвзятость или частное мнение
Первый — можно ли считать спорную позицию личными взглядами арбитра. Высказывания юрфирмы или объединения адвокатов, с которыми связан арбитр, не могут автоматически приписываться и ему, говорится в руководстве. Принадлежность к такой организации или распространение ее заявлений тоже сами по себе не создают сомнений в беспристрастности арбитра.
Второй фактор — характер публичной активности. SCC разграничивает активное выражение позиции (публикация комментария) и пассивное взаимодействие с контентом (лайк). Отметка «Нравится» может означать поддержку автора, а не согласие с содержанием публикации. Однако содержание поста также имеет значение, отмечается в документе.
Третий фактор — связь политического высказывания с предметом разбирательства. Общих политических комментариев, как правило, недостаточно для отвода. Однако публичная позиция арбитра по вопросам, непосредственно связанным с разбирательством, может поставить под сомнение его беспристрастность. В одном из дел SCC удовлетворил отвод арбитра, который неоднократно критиковал политику государства происхождения ответчика, находившегося под санкциями. В другом деле основанием для отвода стала публичная поддержка санкций (ограничительных мер), которых касался спор.