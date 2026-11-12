Предвзятость или частное мнение

Первый — можно ли считать спорную позицию личными взглядами арбитра. Высказывания юрфирмы или объединения адвокатов, с которыми связан арбитр, не могут автоматически приписываться и ему, говорится в руководстве. Принадлежность к такой организации или распространение ее заявлений тоже сами по себе не создают сомнений в беспристрастности арбитра.

Второй фактор — характер публичной активности. SCC разграничивает активное выражение позиции (публикация комментария) и пассивное взаимодействие с контентом (лайк). Отметка «Нравится» может означать поддержку автора, а не согласие с содержанием публикации. Однако содержание поста также имеет значение, отмечается в документе.