В разбившемся в Филадельфии медицинском самолете летели шесть человек

Самолет Learjet 55, разбившийся в Филадельфии (штат Пенсильвания, США), был медицинским, сообщила компания Jet Rescue Air Ambulance. На нем летели четыре члена экипажа, пациент-ребенок и сопровождающий.

В посте компании в Linked In говорится, что пока нет информации о выживших. Имена людей, находящихся на борту, не будут разглашаться до того, как о произошедшем не уведомят членов их семей.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета. «Так грустно видеть, как самолет падает в Филадельфии в штате Пенсильвания. Еще больше невинных душ погибло»,— написал он в Truth Social.

Частный самолет разбился сразу после вылета из аэропорта. Он упал и взорвался возле торгового центра в жилом районе. Загорелись дома и машины. О пострадавших при пожарах пока не сообщалось.

На этой неделе в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет. Погибшими признаны все летевшие на них 67 человек. Президент США Дональд Трамп раскритиковал прежнюю администрацию за проблемы в авиабезопасности.

Подробности авиакатастрофы в Вашингтоне — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».