Инвесторы парятся

Рынок термальных комплексов продолжает активно развиваться: до конца 2025 года в России будет введено более 20 новых таких объектов, в результате чего их общее число увеличится почти на треть. Этот бизнес привлекателен для инвесторов из-за стабильного потребительского спроса. Тем не менее из-за большого количества таких комплексов эксперты ждут серьезной конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам 2025 года объем ввода термальных комплексов по всей России увеличится до 21 объекта, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group. В итоге общее число терм в стране увеличится почти на треть, до 81 объекта, а их общая площадь достигнет 530 тыс. кв. м. Вырастет и средняя площадь терм. По подсчетам консалтинговой компании Nikoliers, в течение четырех лет показатель увеличится на 32%.

Термальный комплекс — это семейный развлекательно-оздоровительный центр с искусственно подогретой водой. Такие объекты сочетают разные виды бассейнов, саун и банных пространств с оздоровительными процедурами и развлекательным форматом. Этот вид досуга появился в России около десяти лет назад, но долгое время оставался невостребованным.

Термы представлены в качестве дополнительной инфраструктуры в торгцентрах и как отдельные здания, отмечает президент ГК «Основа» (развивает сеть «Термолэнд») Александр Ручьев. В этом году такие объекты стали располагаться в составе жилых комплексов, говорит партнер Nikoliers Анна Никандрова. Для размещения комплекса требуется около 5 тыс. кв. м крытой площади и около 3 тыс. кв. м открытого пространства, добавляет господин Ручьев.

Увеличение объемов ввода терм обусловлено высоким спросом и отсутствием сезонности у такого вида досуга, отмечает партнер консалтинговой компании CMWP Марина Мережко. Кроме того, такой вид досуга рассчитан на широкую аудиторию, поэтому и ценник демократичный, добавляют в консалтинговой компании CORE.XP. По данным партнера NF Group Ольги Широковой, средняя стоимость посещения за весь 2024 год выросла на 23% год к году, до 610 руб. в час для взрослых и 420 руб. для детей.

Ранее большая часть термальных комплексов находилась в Москве, теперь в городах-миллионниках расположено 39% от общего числа, подсчитала госпожа Широкова. Доля столичных объектов на текущий момент составляет почти четверть от всего объема, добавляет эксперт.

Такой бизнес выгоден для инвесторов, но из-за неравномерного распределения терм по стране различается маржинальность таких комплексов, отмечает Марина Мережко. Так, в Москве доходность терм составляет около 55–60%, за чертой города этот показатель будет ниже, говорит эксперт.

У загородных терм большая доля прямых операционных расходов и более высокие затраты на персонал, поясняет госпожа Мережко. Кроме того, по словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, эксплуатация «мокрых» объектов подразумевает соблюдение требований СанПиНа, повышенные расходы воды и электричества, специальную установку инженерных коммуникаций.

На горизонте ближайших лет количество термальных комплексов по всей России будет расти, прогнозирует Марина Мережко. Тем не менее, по словам директора по развитию бизнеса департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгения Саурина, после таких быстрых темпов ввода возможно перенасыщение рынка подобными объектами.

Такая ситуация создаст сильную конкуренцию и охладит спрос со стороны посетителей, отмечает Алексей Ванчугов. Поэтому, резюмирует эксперт, учитывая капиталоемкость термальных объектов, участникам рынка следует тщательнее взвешивать экономику и риски отдельных проектов.

София Мешкова