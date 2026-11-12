Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга

Временно исполнять обязанности генерального директора будет финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Она сохранит за собой пост исполнительного вице-президента и руководителя финансового подразделения. Председателем совета директоров назначен Харви Джонс. Эта должность учреждена в компании впервые. Совет директоров намерен рассмотреть как внутренних, так и внешних кандидатов на пост постоянного руководителя Nvidia.