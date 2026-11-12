Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №209

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга

Основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул должности президента, генерального директора и члена совета директоров корпорации. Компания сообщила о смене руководства и начале поиска постоянного преемника, указано в объявлении на сайте Nvidia.

Carlos Barria / Reuters

Временно исполнять обязанности генерального директора будет финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Она сохранит за собой пост исполнительного вице-президента и руководителя финансового подразделения. Председателем совета директоров назначен Харви Джонс. Эта должность учреждена в компании впервые. Совет директоров намерен рассмотреть как внутренних, так и внешних кандидатов на пост постоянного руководителя Nvidia.