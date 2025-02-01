США официально подтвердили гибель трех российских фигуристов в авиакатастрофе

Госдепартамент США официально подтвердил, что в авиакатастрофе над Вашингтоном погибли три россиянина, сообщило посольство России в США. Погибшие — чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeenah Moon / Reuters Фото: Jeenah Moon / Reuters

Россияне постоянно проживали в США. Они работали тренерами в американских клубах по фигурному катанию. Посольство России выразило соболезнования близким погибших.

Авиакатастрофа произошла 29 января. Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk над Вашингтоном. Погибшими признаны все 67 человек, находящиеся в самолете и вертолете. МИД России сообщал, что у трех погибших были российские паспорта, проверялась информация насчет еще одного пассажира.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».