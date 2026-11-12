Уиткофф пообещал склонить Зеленского к «успешному завершению» конфликта
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что проинформирует президента Украины Владимира Зеленского об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Господин Уиткофф добавил, что попытается убедить украинского президента, «что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения этого конфликта».
«И мы также надеемся, может быть, даже сразу после окончания сегодняшней нашей встречи здесь, что мы сможем официально объявить уже о планировании следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров»,— сказал Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле.
Стив Уиткофф и американский переговорщик Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, центральной темой переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов стала архитектура европейской безопасности.