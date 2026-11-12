Уиткофф пообещал склонить Зеленского к «успешному завершению» конфликта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что проинформирует президента Украины Владимира Зеленского об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Господин Уиткофф добавил, что попытается убедить украинского президента, «что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения этого конфликта».