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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
МирПереговоры

Уиткофф пообещал склонить Зеленского к «успешному завершению» конфликта

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что проинформирует президента Украины Владимира Зеленского об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Господин Уиткофф добавил, что попытается убедить украинского президента, «что нужно идти по одному из избранных путей для успешного завершения этого конфликта».

Sputnik / Vyacheslav Prokofiev / Reuters

«И мы также надеемся, может быть, даже сразу после окончания сегодняшней нашей встречи здесь, что мы сможем официально объявить уже о планировании следующей встречи в рамках трехсторонних переговоров»,— сказал Стив Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле.
Стив Уиткофф и американский переговорщик Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По словам главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, центральной темой переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов стала архитектура европейской безопасности.
США. Отношения с Украиной
Украина. Отношения с Россией
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский