В Белгородской области ранен местный житель после атаки беспилотника

Над территорией Белгородской области системы ПВО сбили восемь беспилотников, отчитались в Минобороны. Атака продолжалась с 18:30 до 21:00 мск.

Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что во время еще одной беспилотной атаки был ранен житель села Новая Деревня в Белгородском районе. «У него диагностировали баротравму и осколочное ранение головы. После осмотра и оказания необходимой помощи он был госпитализирован»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале в 21:31 мск. Информация о последствиях произошедшего уточняется.

За сутки ВСУ обстреляли 7 муниципалитетов Белгородской области, применив как минимум 24 беспилотника и потратив 53 боеприпаса, рассказал губернатор сегодня утром. В ходе тех обстрелов никто не пострадал. Вчера после подобной атаки погибло двое, двое пострадали.