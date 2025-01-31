ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 24 беспилотников и 53 боеприпасов. Никто не пострадал. Повреждены 13 домов и шесть автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков

В Белгородском районе под удар ВСУ с помощью трех беспилотников попали поселок Малиновка, села Отрадное и Черемошное. В поселке поврежден соцобъект.

В Валуйском округе села Борки, Двулучное, Кукуевка, Новопетровка и Соболевка атаковали с помощью одного артснаряда и шести беспилотников. Повреждены жилой дом, коммерческий объект и два автомобиля.

Над Вейделевским районом сбили два беспилотника. Без последствий.

В Волоконовском районе под удар ВСУ с помощью 17 боеприпасов и двух беспилотников попали села Борисовка и хутор Старый. Повреждены частный дом и легковой автомобиль.

В Грайворонском округе с помощью 24 боеприпасов и одного беспилотника атаковали поселок Горьковский, села Безымено, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая. В селе Новостроевка-Первая с беспилотника сбросили взрывное устройство — поврежден легковой автомобиль.

Над Губкинским округом сбили два БПЛА. Последствий нет.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Безлюдовка, Вознесеновка и Новая Таволжанка обстреляли с помощью десяти боеприпасов и семи беспилотников. Повреждены 11 частных домов, два легковых автомобиля и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам в Шебекине после согласования с Минобороны РФ.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью как минимум 68 боеприпасов и 52 БПЛА. В результате погибли два человека, еще два пострадали.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева