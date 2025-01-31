Евросоюз может ввести санкции против 50 категорий товаров из России

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении 50 категорий товаров из России, сказал специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан. Посланник, который недавно побывал в Казахстане, обсудил предстоящие ограничения с властями республики.

«Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание. Что касается компаний, мы оставляем за собой право предотвратить торговлю с теми, которые, по нашим данным, сознательно обходят наши санкции»,— сказал посланник в интервью телеканалу SilkWay (текстовую версию опубликовало агентство «Казинформ»).

Господин О'Салливан не уточнил, о каких именно товарах идет речь. По его мнению, правительство Казахстана разделяет озабоченность ЕС тем, что страна не должен использоваться для уклонения от санкций. «Особенно когда речь идет о продукции с потенциальным военным применением»,— сказал он.

В январе премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что все санкции, которые были введены против России, должны действовать даже после переговоров по урегулированию военных действий на Украине. Господин де Кроо также считает, что 16-й пакет санкций должен содержать меры против поставок российского газа и удобрений. Кроме того, Евросоюз в очередном пакете планирует предусмотреть поэтапные ограничения на алюминий. Кроме того, в рамках пакета могут ввести санкции против десятков судов, а также отключить новые банки от системы международных платежей SWIFT.

Подробнее о 16-м пакете санкций — в материале «Ъ».