Неуловимые чушки

В новый, уже 16-й пакет санкций ЕС, принятие которого планируется в феврале текущего года, может попасть российский алюминий. О возможном вводе ограничений на поставки российского металла сообщило Reuters со ссылкой источники. Никогда раньше, и вот опять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Трифонова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Полина Трифонова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С 2022 года, когда металлургическая промышленность РФ в полном составе оказалась под санкциями, об алюминии вспоминали не раз. И некоторые ограничения, конечно, были введены. Так, с апреля 2024 года действует запрет на продажу российских металлов через Лондонскую биржу металлов (LME). Это, безусловно, осложнило проведение двусторонних контрактов и расчеты. И хотя доля Европы в экспорте алюминия из РФ в 2024 году сократилась, по предварительным оценкам, с около 30% до 22%, о полном прекращении поставок пока речи нет. Швейцарский трейдер Glencore, кстати, владеет 10,55% материнской компании «Русала» — En+ — и имеет с компанией на 2025 год контракт на поставки алюминия.

США и Великобритания также уже запретили прямые поставки российского алюминия, меди и никеля. Но запреты содержат исключения, допускающие закупку алюминия из РФ без рисков вторичных санкций. C учетом этих оговорок можно предположить, что воспоминания о 2018 годе на рынке еще живы, особенно среди европейских промышленных компаний. Тогда после санкций Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) против Олега Дерипаски и его компаний, включая «Русал», европейские автоконцерны были ключевыми лоббистами ежемесячных «лицензий», разрешающих покупать российский алюминий. В том же году США сняли санкции с «Русала».

Сомнительно, что европейская промышленность и сегодня в действительности готова закупать алюминий, например, из Австралии. С учетом такой логистики металл станет для нее золотым. На рынке, судя по всему, заявления о санкциях воспринимают скорее как необходимые геополитические страшилки, которые, конечно, жизнь всем осложняют, но не прекращают ее. Так, трехмесячный контракт на алюминий на LME с 15 по 17 января подорожал с $2,57 тыс. до $2,66 тыс., но не превысил максимума 2024 года.

Впрочем, как развернется коллективная санкционная повестка после вступления Дональда Трампа в должность президента США, предстоит еще посмотреть. Он, кажется, вернул американцам TikTok и, возможно, будет заинтересован в сохранении текущей ситуации на глобальном рынке алюминия. Тем более что американский металл российскому не конкурент. Алюминия из США в мире просто нет в достаточном количестве, учитывая массовую консервацию мощностей на фоне неподъемных цен на электроэнергию.

Полина Трифонова