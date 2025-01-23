Премьер Бельгии призвал включить в 16-й пакет санкций СПГ и удобрения из России

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что все санкции, введенные в отношении России, должны продолжать действовать независимо от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил о необходимости усилить ограничения, включив в 16-й пакет санкций российский трубопроводный газ, СПГ и удобрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Де Кроо

Фото: Johanna Geron / Reuters Александр Де Кроо

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Мы должны сохранять эти санкции. Я уверен, что мы можем пойти на переговоры, но до этого, честно говоря, мы должны усилить Украину… Мы должны убедиться в том, что Россия не будет представлять угрозу ни для нас, европейских стран, ни для остальной части мира»,— сказал премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).

В декабре Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Брюсселе писала, что ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля. По информации Bloomberg, в рамках пакета, который станет уже 16-м по счету, Евросоюз планирует предусмотреть постепенное прекращение импорта сжиженного природного газа из России, а также поэтапные ограничения на алюминий.

Подробнее о санкционных перспективах российского алюминия — в материале «Ъ» «Неуловимые чушки».