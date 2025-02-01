Коммунисты ставят на референдум

Хотя кампания по выборам в Госдуму официально стартует только в следующем году, политические партии уже включились в предвыборную гонку. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил о старте «народного референдума», предполагающего мобилизацию всего партийного актива, в ЛДПР составляют план поездок лидера партии Леонида Слуцкого по регионам, а в «Единой России» готовятся к отчету по «Народной программе» и намерены найти «образ будущего» для нового программного документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщил Геннадий Зюганов в пятницу на Общероссийском открытом партийном собрании, коммунисты начинают сбор подписей за четыре инициативы, включенные в «Программу победы КПРФ»: об ограничении торговой наценки на продовольствие и лекарственные средства, о снижении пенсионного возраста и национализации сферы ЖКХ, а также о необходимости принятия закона о «детях войны». Кроме того, регионам предложено добавить один собственный, актуальный для конкретной территории вопрос.

Развернуть опрос КПРФ планирует на всех доступных площадках, рассказал на конференции первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин,— как на улицах, так и с использованием партийных онлайн-ресурсов. Кампания, по его словам, будет бессрочной и, по расчетам коммунистов, поможет им как на региональных выборах этого года, так и на голосовании в Госдуму в следующем. «Если мы донесем наши наработки до населения, то успех избирательной кампании будет бесспорный»,— уверен Юрий Афонин. По его словам, к выборам в сентябре этого года кадровый резерв по кандидатам в губернаторы и головные части региональных списков партии сформированы на 80–85%. Также «по целому ряду регионов» уже выполнена задача подготовить к федеральной кампании не менее двух-трех кандидатов на округ (а партия потом определится с наиболее достойным). Кроме того, обсуждается запуск большой программы «Народный кандидат», которая обеспечит выдвижение союзников и сторонников Компартии.

Между тем подготовку к парламентской кампании начали и другие партии. Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар рассказала “Ъ”, что структура центрального аппарата партии уже полностью переориентирована на задачи 2026 года. Сейчас идет работа над формированием федерального избирательного штаба, подготовкой специальных проектов, формируется план региональных поездок председателя партии Леонида Слуцкого, который намерен посетить все регионы, где этой осенью пройдут выборы. Штаб для подготовки к выборам в Госдуму создан и в «Справедливой России — За правду» (СРЗП), рассказали в пресс-службе партии, его возглавил депутат Александр Бабаков. У СРЗП уже есть предварительные списки кандидатов, среди которых есть и участники специальной военной операции, а также запланированы партийные штабные учения с региональными отделениями. Ранее “Ъ” писал и о планах «Единой России» (ЕР) на последний год перед выборами. В частности, партия планирует реформировать свою «Молодую гвардию» и организацию сторонников. Кроме того, она провела реструктуризацию партийных проектов и на постоянной основе проводит оценку своих действующих депутатов Госдумы. Кроме того, в планах ЕР подготовить к выборам отчет по «Народной программе», с которой она шла на думскую кампанию 2021 года, а также сформировать новый программный документ через обсуждение «образа будущего» России. Наконец, партия отдельно проводит работу по поиску перспективных кандидатов среди участников СВО.

Сбор подписей под партийными инициативами — не новый для коммунистов инструмент. «Народные референдумы» КПРФ проводила в 2005, 2011 и 2018 годах, и даже вопросы, которые на них выносились, со временем не очень сильно меняются: в повестке традиционно тема национализации ресурсов, гарантии бесплатности медицины и образования, отказ от пенсионной реформы. Это обычное мобилизационное мероприятие, которое КПРФ использует многие годы, подтверждает политолог Константин Калачев. Как точка входа в выборы вроде бы и неплохо, но сейчас уже выглядит как кризис жанра: люди разуверились в подобных инициативах, отмечает эксперт. В итоге КПРФ рискует утратить статус первой по значению оппозиционной партии: избиратели устали от Компартии в ее нынешнем формате, считает господин Калачев.

Пока КПРФ стабильно занимает позицию второй партии и главного представителя парламентской оппозиции. Однако последнее время ее рейтинги стали очень близки к аналогичным показателям ЛДПР. Так, согласно опросу ФОМ, проведенному с 24 по 26 января, коммунисты набирают 8% голосов россиян, а либерал-демократы — 9%. ВЦИОМ дает обеим партиям чуть больше 10% по итогам исследования, проходившего с 20 по 26 января. По косвенным признакам и по словам источников “Ъ”, близким к администрации президента (АП), ЛДПР также пользуется поддержкой нынешнего внутриполитического блока Кремля. Последний съезд партии в декабре посетил первый замглавы АП Сергей Кириенко.

Отметим, что накануне прошлых выборов в Госдуму, проходивших в 2021 году, КПРФ опережала ЛДПР. Так, согласно замеру, проведенному ВЦИОМ с 6 по 12 сентября 2021 года, рейтинг коммунистов составлял 16,1%, либерал-демократов — 8,1%. ФОМ по итогам замера с 3 по 5 сентября давал КПРФ 14%, ЛДПР — 11%. Также у коммунистов традиционно лучше позиции в одномандатных округах — по итогам прошлых выборов они провели в них девять депутатов, ЛДПР — только двоих.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров, Григорий Лейба