Партия, лучше целься!
Эксперты призвали депутатов к работе с узкими группами населения
Успехи российских партий напрямую зависят от их нацеленности на новые узкие социальные группы — к такому выводу пришли авторы доклада, посвященного законотворческой работе VIII Госдумы, презентация которого состоялась 22 января. За весь созыв узконаправленными («таргетированными») оказались лишь 6% внесенных законопроектов (подавляющее большинство касались участников СВО), указали эксперты, поэтому потенциал подобного подхода к политике в целом и законотворчеству в частности далеко не исчерпан.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Ключевым термином доклада, подготовленного под эгидой комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), стали «социальные группы» — устойчивые общности, объединенные схожими интересами, ценностями, нормами или проблемами. Прицельная («таргетированная») политическая и законотворческая работа, нацеленная на новые социальные группы (появившиеся с 2020 года), способна принести массу дивидендов, утверждают эксперты. По словам соавтора доклада, политконсультанта РАСО Дмитрия Еловского, именно по тому, как партии работают с новыми группами, можно судить об их активности и зрелости политсистемы в целом. В преддверии выборов в Госдуму партиям, особенно оппозиционным, следует искать свежие подходы к позиционированию, и работа с новыми соцгруппами как раз и поможет «открыть новое дыхание», полагает эксперт.
Пока за весь VIII созыв Думы на новые группы были нацелены только 6% внесенных законопроектов (см. график). Наиболее востребованными стали участники СВО (контрактники, мобилизованные, добровольцы и ветераны) и многодетные семьи, которым одинаково активно помогали все партии. Параллельно «Единая Россия» (ЕР) сосредоточилась на соотечественниках за рубежом, волонтерах и самозанятых, КПРФ — на медработниках и жителях новых регионов, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) работала с бизнесменами на новых территориях, ЛДПР — с теми же волонтерами, а «Новые люди» — еще и с релокантами. «Есть огромное количество других социальных групп, которые стоят внимания партий»,— добавил господин Еловский, приведя в пример «ковидных антиваксеров», бизнес-тренеров и их клиентов, электросамокатчиков, защитников и противников бездомных животных, любителей автопутешествий по России и др.
Участвовавшие в презентации партийцы с этими выводами в целом согласились. Так, член генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что в его партии умеют видеть точечные запросы и соответствовать им благодаря первичным отделениям и фракциям в местных парламентах. При этом партия реализует запросы конкретных групп не только в законотворческой работе, добавил политик: «Вы выделили любителей путешествий на авто, но это ли не национальный проект по развитию туризма и созданию дорожной инфраструктуры?»
Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) согласился, что будущее за «прицельными» законопроектами. Но тут партийцам следует избегать «избыточной конкуренции» и заранее договариваться с другими фракциями, дабы правительство более вдумчиво относилось к инициативам парламентариев. «Начинать с малого, чтобы получить большее — это ошибочный подход,— полагает либерал-демократ.— Другой ошибочный подход — постановка вопроса об оппозиционности: это устаревший догмат».
Значимость консолидации подчеркнул и депутат Дмитрий Гусев (СРЗП). «От того, как мы будем заботиться о наших ребятах, зависит наша победа,— рассуждал он.— У нас в стране огромное объединение людей вокруг флага и президента — это показали президентские выборы». Помимо участников СВО, эсеры взяли «под крыло» покупателей маркетплейсов и «цифровой пролетариат» (продавцы, таксисты, курьеры и т. п.), похвастался депутат, пояснив, что это «не имеет отношения к законодательству, но имеет отношение к депутатской деятельности».
«Как нас учил Ленин, политика начинается там, где миллионы»,— начал с самого главного депутат от КПРФ Сергей Обухов. Из его слов следовало, что Компартия давно научилась «прицеливать» агитацию и законотворчество на крупные социальные группы («рассерженные горожане», предпенсионеры, педагоги) и с конца января как раз намерена начать сбор подписей под рядом «таргетированных» законопроектов (отмена пенсионной реформы, ограничение наценки в торговых сетях, национализация ЖКХ и др.). А вот депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева, напротив, предостерегла от увлечения «таргетированными» проектами, которое может усложнить законодательство.
Зато социологи в лице главы ВЦИОМа Валерия Федорова выводы политтехнологов поддержали. «Таргетированный» подход к потребностям избирателей оправдан эпохой, заверил господин Федоров. Законодательство постепенно поворачивает в сторону «кастомизации под запросы различных социальных групп», и это можно только приветствовать, поскольку такой подход способствует «лучшему пониманию потребностей наших людей и лучше работает на их удовлетворение», резюмировал социолог.
Дума не поддержала законопроект о лишении депутатов полномочий по решению фракции
Контекст
Госдума 22 января отклонила законопроект Марии Прусаковой (КПРФ) о досрочном лишении полномочий депутата в случае его исключения из фракции за несоблюдение обязанностей, установленных положением о фракции. Как говорится в пояснительной записке, сейчас фракции не всегда могут повлиять на депутата в случае его отказа руководствоваться в своих действиях официальной позицией депутатского объединения и программой соответствующей партии. По мнению автора проекта, это негативно сказывается на качестве законодательного процесса и стабильности политической системы.
Представляя документ коллегам, госпожа Прусакова напомнила слова спикера Вячеслава Володина о важности авторитета депутатского корпуса в глазах избирателей. «Но авторитет невозможен без ответственности. Сейчас у нас отсутствуют механизмы отзыва депутата»,— пояснила она. Однако Юрий Петров («Единая Россия»), выступая от имени профильного комитета Думы по госстроительству, подчеркнул, что нижняя палата состоит из депутатов, «представляющих интересы многонационального народа России, а не конкретной партии, в связи с чем они обладают особым конституционно-правовым статусом». Он сослался на постановление Конституционного суда от 28 февраля 2012 года, где указано, что ни фракция, ни партия не вправе по своему усмотрению менять результаты голосования избирателей, которыми определяется состав Думы.
Ранее правительство также дало отрицательный отзыв на этот законопроект, отметив, что он «предоставляет необоснованно широкие пределы усмотрения фракции в отношении вопросов, имеющих конституционно-правовое значение, а также может повлечь нарушение единства статуса депутата Госдумы». В итоге за проект проголосовали лишь 95 депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов).
Напомним, по действующему законодательству депутат Госдумы лишается мандата в случае вхождения в состав руководящих органов иностранных неправительственных организаций, наличия счетов за рубежом или получения статуса иностранного агента. Кроме того, его полномочия могут быть прекращены досрочно по инициативе фракции, комитета или совета палаты в случае неисполнения парламентарием своих обязанностей (например, из-за прогулов пленарных заседаний и заседаний комитета) в течение 30 и более календарных дней. Например, осенью 2023 года именно по этим основаниям утратили мандат депутаты Василий Власов (ЛДПР) и эсер Вадим Белоусов.