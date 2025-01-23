Партия, лучше целься!

Успехи российских партий напрямую зависят от их нацеленности на новые узкие социальные группы — к такому выводу пришли авторы доклада, посвященного законотворческой работе VIII Госдумы, презентация которого состоялась 22 января. За весь созыв узконаправленными («таргетированными») оказались лишь 6% внесенных законопроектов (подавляющее большинство касались участников СВО), указали эксперты, поэтому потенциал подобного подхода к политике в целом и законотворчеству в частности далеко не исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ключевым термином доклада, подготовленного под эгидой комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), стали «социальные группы» — устойчивые общности, объединенные схожими интересами, ценностями, нормами или проблемами. Прицельная («таргетированная») политическая и законотворческая работа, нацеленная на новые социальные группы (появившиеся с 2020 года), способна принести массу дивидендов, утверждают эксперты. По словам соавтора доклада, политконсультанта РАСО Дмитрия Еловского, именно по тому, как партии работают с новыми группами, можно судить об их активности и зрелости политсистемы в целом. В преддверии выборов в Госдуму партиям, особенно оппозиционным, следует искать свежие подходы к позиционированию, и работа с новыми соцгруппами как раз и поможет «открыть новое дыхание», полагает эксперт.

Пока за весь VIII созыв Думы на новые группы были нацелены только 6% внесенных законопроектов (см. график). Наиболее востребованными стали участники СВО (контрактники, мобилизованные, добровольцы и ветераны) и многодетные семьи, которым одинаково активно помогали все партии. Параллельно «Единая Россия» (ЕР) сосредоточилась на соотечественниках за рубежом, волонтерах и самозанятых, КПРФ — на медработниках и жителях новых регионов, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) работала с бизнесменами на новых территориях, ЛДПР — с теми же волонтерами, а «Новые люди» — еще и с релокантами. «Есть огромное количество других социальных групп, которые стоят внимания партий»,— добавил господин Еловский, приведя в пример «ковидных антиваксеров», бизнес-тренеров и их клиентов, электросамокатчиков, защитников и противников бездомных животных, любителей автопутешествий по России и др.

Участвовавшие в презентации партийцы с этими выводами в целом согласились. Так, член генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что в его партии умеют видеть точечные запросы и соответствовать им благодаря первичным отделениям и фракциям в местных парламентах. При этом партия реализует запросы конкретных групп не только в законотворческой работе, добавил политик: «Вы выделили любителей путешествий на авто, но это ли не национальный проект по развитию туризма и созданию дорожной инфраструктуры?»

Депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) согласился, что будущее за «прицельными» законопроектами. Но тут партийцам следует избегать «избыточной конкуренции» и заранее договариваться с другими фракциями, дабы правительство более вдумчиво относилось к инициативам парламентариев. «Начинать с малого, чтобы получить большее — это ошибочный подход,— полагает либерал-демократ.— Другой ошибочный подход — постановка вопроса об оппозиционности: это устаревший догмат».

Значимость консолидации подчеркнул и депутат Дмитрий Гусев (СРЗП). «От того, как мы будем заботиться о наших ребятах, зависит наша победа,— рассуждал он.— У нас в стране огромное объединение людей вокруг флага и президента — это показали президентские выборы». Помимо участников СВО, эсеры взяли «под крыло» покупателей маркетплейсов и «цифровой пролетариат» (продавцы, таксисты, курьеры и т. п.), похвастался депутат, пояснив, что это «не имеет отношения к законодательству, но имеет отношение к депутатской деятельности».

«Как нас учил Ленин, политика начинается там, где миллионы»,— начал с самого главного депутат от КПРФ Сергей Обухов. Из его слов следовало, что Компартия давно научилась «прицеливать» агитацию и законотворчество на крупные социальные группы («рассерженные горожане», предпенсионеры, педагоги) и с конца января как раз намерена начать сбор подписей под рядом «таргетированных» законопроектов (отмена пенсионной реформы, ограничение наценки в торговых сетях, национализация ЖКХ и др.). А вот депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева, напротив, предостерегла от увлечения «таргетированными» проектами, которое может усложнить законодательство.

Зато социологи в лице главы ВЦИОМа Валерия Федорова выводы политтехнологов поддержали. «Таргетированный» подход к потребностям избирателей оправдан эпохой, заверил господин Федоров. Законодательство постепенно поворачивает в сторону «кастомизации под запросы различных социальных групп», и это можно только приветствовать, поскольку такой подход способствует «лучшему пониманию потребностей наших людей и лучше работает на их удовлетворение», резюмировал социолог.

Григорий Лейба