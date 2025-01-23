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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» перестроит сторонников

Партия намерена обновить работу с молодежью и партпроектами

Перезагрузка молодежного крыла «Единой России» (ЕР) и организации ее сторонников, активизация работы президиума генсовета партии, обсуждение «образа будущего» и борьба с пиар-инициативами депутатов — таковы главные планы секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева на 2025 год, которыми он поделился с журналистами 22 января. По его оценке, наиболее сложными избирательными кампаниями для партии в этом году станут выборы в Калужской, Костромской, Новосибирской и Белгородской областях, а также в республике Коми.

Владимир Якушев уверен, что его идеи по переустройству «Единой России» сулят партии светлое будущее

Владимир Якушев уверен, что его идеи по переустройству «Единой России» сулят партии светлое будущее

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владимир Якушев уверен, что его идеи по переустройству «Единой России» сулят партии светлое будущее

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Одной из основных задач на ближайшее время Владимир Якушев (на посту секретаря генсовета ЕР он был утвержден на декабрьском съезде партии, а до этого работал в качестве врио) назвал реформу организации сторонников ЕР и «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР): «Нужна полная перезагрузка. Ключевое — их деятельность должна быть скоординирована с партией, хотя, разумеется, мы не должны убивать их индивидуальность». При этом ЕР должна выставить обеим организациям понятные KPI, добавил он.

Отметим, для МГЕР это будет уже не первая попытка реформы: практически при каждом обновлении руководства ЕР перед ее молодежным крылом ставились новые задачи. Иногда деятельность МГЕР была политизирована и даже сопровождалась скандальными акциями, иногда она отходила от политики и переориентировалась на помощь молодежи в социальных проектах. С началом СВО молодогвардейцы заняли нишу волонтерской работы и, казалось, долгое время это всех устраивало. Источники “Ъ” в ЕР тогда даже говорили, что МГЕР наконец-то нашла свое лицо.

Однако Владимир Якушев на встрече с журналистами дал понять, что МГЕР не стоит ограничиваться волонтерством.

Организация может быть полноценным «партийным резервом» и должна активнее участвовать в международной работе: секретарь одобрил уже налаженные контакты с китайским комсомолом и призвал их усилить. Впрочем, пока процесс реформы МГЕР еще находится в стадии осмысления, признался господин Якушев, отметив, что кадровых решений в молодежном крыле ЕР не ожидается.

Что касается сторонников партии, эта организация традиционно считалась нереформируемой, и даже смена руководства не приводила к более яркому позиционированию. Но, по оценке Владимира Якушева, здесь ситуация проще. У этой организации, полагает он, две основные функции: поиск потенциальных членов партии и работа с людьми, которые не могут в нее вступить «по каким-то официальным причинам — например, военные и госслужащие».

Также секретарь генсовета рассказал о работе обновленных партийных органов.

Как уже сообщал “Ъ”, по итогам съезда число заместителей секретаря генсовета снизилось с шести до одного, а состав президиума генсовета сократился более чем вдвое, до 14 человек. Обновленный президиум, по словам господина Якушева, будет заседать раз в две недели в очном формате, с его членами планируется проводить «мозговые штурмы». Более частыми предполагается сделать и заседания генсовета, добавил он: «Думаем их проводить не реже чем раз в квартал».

ЕР провела структуризацию партийных проектов: их теперь 22 (в том числе «Безопасные дороги», «Выбирай свое», «Городская среда», «Женское движение ЕР», «Защита животного мира» и др.) и у каждого — индивидуальные показатели эффективности. Появились и новые KPI, связанные с улучшением ситуации в тех сферах, которым посвящены проекты. После выборов в Госдуму-2026 партпроекты могут оптимизировать и сократить. Делать это до выборов неправильно, объяснил единоросс: «Нынешние руководители партпроектов приходили на политический цикл. Надо дать им возможность его доработать, провести работу над ошибками в тех случаях, когда мы их выявили».

Как в «Единой России» прошли масштабные кадровые перестановки

Ранее Владимир Якушев заявлял, что к думской кампании-2026 партия подготовит отчет о выполнении «Народной программы», с которой она шла на предыдущие выборы, а также подготовит новый программный документ. Его обсуждение, как пояснил секретарь генсовета 22 января, будет проводиться по «проверенной технологии»: в нем примут участие и региональные, и первичные отделения, и именно эти дискуссии станут обсуждением «образа будущего», к которому председатель ЕР Дмитрий Медведев призывал соратников на последнем съезде.

Прогнозов о том, как сильно обновится депутатский корпус по итогам выборов-2026, Владимир Якушев давать не стал, но заверил, что оценка действующих членов фракции ЕР идет постоянно, а ключевой критерий — работа с избирателями.

При этом единоросс дал понять, что резонансные пиар-инициативы могут только навредить депутатам: «Что касается партийной активности: если она наносит ущерб, имеет отрицательное влияние, то, безусловно, это не сказывается положительно на шансах попадания в следующий созыв Думы».

Что касается избирательных кампаний 2025 года, наиболее сложными из них для ЕР, по мнению господина Якушева, станут выборы в республике Коми, Калужской, Костромской и Новосибирской областях, так как там предстоит совмещение разных кампаний. В первых трех регионах одновременно будут голосовать за губернатора, региональный парламент и гордуму столицы, а в Новосибирской области совмещение будет двойным (заксобрание и гордума). Также к сложным регионам Владимир Якушев отнес Белгородскую область из-за ее приграничного статуса. Обязательным условием для всех региональных кампаний останется присутствие в предвыборных списках партии участников СВО, пообещал секретарь генсовета.

Андрей Винокуров

  • Газета «Коммерсантъ» №11 от 23.01.2025, стр. 3

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