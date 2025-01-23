«Единая Россия» перестроит сторонников

Перезагрузка молодежного крыла «Единой России» (ЕР) и организации ее сторонников, активизация работы президиума генсовета партии, обсуждение «образа будущего» и борьба с пиар-инициативами депутатов — таковы главные планы секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева на 2025 год, которыми он поделился с журналистами 22 января. По его оценке, наиболее сложными избирательными кампаниями для партии в этом году станут выборы в Калужской, Костромской, Новосибирской и Белгородской областях, а также в республике Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев уверен, что его идеи по переустройству «Единой России» сулят партии светлое будущее

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Якушев уверен, что его идеи по переустройству «Единой России» сулят партии светлое будущее

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Одной из основных задач на ближайшее время Владимир Якушев (на посту секретаря генсовета ЕР он был утвержден на декабрьском съезде партии, а до этого работал в качестве врио) назвал реформу организации сторонников ЕР и «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР): «Нужна полная перезагрузка. Ключевое — их деятельность должна быть скоординирована с партией, хотя, разумеется, мы не должны убивать их индивидуальность». При этом ЕР должна выставить обеим организациям понятные KPI, добавил он.

Отметим, для МГЕР это будет уже не первая попытка реформы: практически при каждом обновлении руководства ЕР перед ее молодежным крылом ставились новые задачи. Иногда деятельность МГЕР была политизирована и даже сопровождалась скандальными акциями, иногда она отходила от политики и переориентировалась на помощь молодежи в социальных проектах. С началом СВО молодогвардейцы заняли нишу волонтерской работы и, казалось, долгое время это всех устраивало. Источники “Ъ” в ЕР тогда даже говорили, что МГЕР наконец-то нашла свое лицо.

Однако Владимир Якушев на встрече с журналистами дал понять, что МГЕР не стоит ограничиваться волонтерством.

Организация может быть полноценным «партийным резервом» и должна активнее участвовать в международной работе: секретарь одобрил уже налаженные контакты с китайским комсомолом и призвал их усилить. Впрочем, пока процесс реформы МГЕР еще находится в стадии осмысления, признался господин Якушев, отметив, что кадровых решений в молодежном крыле ЕР не ожидается.

Что касается сторонников партии, эта организация традиционно считалась нереформируемой, и даже смена руководства не приводила к более яркому позиционированию. Но, по оценке Владимира Якушева, здесь ситуация проще. У этой организации, полагает он, две основные функции: поиск потенциальных членов партии и работа с людьми, которые не могут в нее вступить «по каким-то официальным причинам — например, военные и госслужащие».

Также секретарь генсовета рассказал о работе обновленных партийных органов.

Как уже сообщал “Ъ”, по итогам съезда число заместителей секретаря генсовета снизилось с шести до одного, а состав президиума генсовета сократился более чем вдвое, до 14 человек. Обновленный президиум, по словам господина Якушева, будет заседать раз в две недели в очном формате, с его членами планируется проводить «мозговые штурмы». Более частыми предполагается сделать и заседания генсовета, добавил он: «Думаем их проводить не реже чем раз в квартал».

ЕР провела структуризацию партийных проектов: их теперь 22 (в том числе «Безопасные дороги», «Выбирай свое», «Городская среда», «Женское движение ЕР», «Защита животного мира» и др.) и у каждого — индивидуальные показатели эффективности. Появились и новые KPI, связанные с улучшением ситуации в тех сферах, которым посвящены проекты. После выборов в Госдуму-2026 партпроекты могут оптимизировать и сократить. Делать это до выборов неправильно, объяснил единоросс: «Нынешние руководители партпроектов приходили на политический цикл. Надо дать им возможность его доработать, провести работу над ошибками в тех случаях, когда мы их выявили».

Ранее Владимир Якушев заявлял, что к думской кампании-2026 партия подготовит отчет о выполнении «Народной программы», с которой она шла на предыдущие выборы, а также подготовит новый программный документ. Его обсуждение, как пояснил секретарь генсовета 22 января, будет проводиться по «проверенной технологии»: в нем примут участие и региональные, и первичные отделения, и именно эти дискуссии станут обсуждением «образа будущего», к которому председатель ЕР Дмитрий Медведев призывал соратников на последнем съезде.

Прогнозов о том, как сильно обновится депутатский корпус по итогам выборов-2026, Владимир Якушев давать не стал, но заверил, что оценка действующих членов фракции ЕР идет постоянно, а ключевой критерий — работа с избирателями.

При этом единоросс дал понять, что резонансные пиар-инициативы могут только навредить депутатам: «Что касается партийной активности: если она наносит ущерб, имеет отрицательное влияние, то, безусловно, это не сказывается положительно на шансах попадания в следующий созыв Думы».

Что касается избирательных кампаний 2025 года, наиболее сложными из них для ЕР, по мнению господина Якушева, станут выборы в республике Коми, Калужской, Костромской и Новосибирской областях, так как там предстоит совмещение разных кампаний. В первых трех регионах одновременно будут голосовать за губернатора, региональный парламент и гордуму столицы, а в Новосибирской области совмещение будет двойным (заксобрание и гордума). Также к сложным регионам Владимир Якушев отнес Белгородскую область из-за ее приграничного статуса. Обязательным условием для всех региональных кампаний останется присутствие в предвыборных списках партии участников СВО, пообещал секретарь генсовета.

Андрей Винокуров