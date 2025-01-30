Денег не про Сити

Отвечает ли российская структура по обязательствам материнской иностранной и когда их можно признать совместными причинителями вреда — решит Верховный суд РФ (ВС). Американский Citibank задолжал $24 млн Совкомбанку по сделкам, но из-за санкций США не смог перечислить деньги в Россию, заморозив их у себя на спецсчете. Арбитражные суды Московского округа взыскали в пользу Совкомбанка эту сумму в качестве возмещения убытков совместно с Citibank и российского Ситибанка, так как они входят в одну группу лиц. Такой подход позволяет взыскать замороженные за рубежом средства, но является спорным с правовой точки зрения, говорят юристы. Эксперты предупреждают о вероятности зеркального ответа против структур российского бизнеса за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Citibank считают, что не присваивали деньги Совкомбанка, а лишь заморозили их

Фото: Максим Блинов / РИА Новости В Citibank считают, что не присваивали деньги Совкомбанка, а лишь заморозили их

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ВС рассмотрит дело по иску Совкомбанка, требующего около $24 млн с американского Citibank N. A. и его российской «дочки» в качестве возмещения убытков. По генеральному соглашению от октября 2017 года Совкомбанк совершал с Citibank сделки с производными финансовыми инструментами (свопами и деривативами). После введения санкций США против Совкомбанка стороны расторгли договоры. В результате зачета встречных требований в марте 2022 года выяснилось, что Citibank должен Совкомбанку $24,05 млн, американский банк заморозил эти средства, но перевести их подсанкционному банку уже не мог.

После отказа в удовлетворении досудебной претензии Совкомбанк подал иск к американскому банку и его дочернему банку в РФ, причем не о взыскании долга по договору, а о возмещении вреда.

Истец считает, что Citibank должен был исполнить обязательства через свою российскую «дочку», иначе он расценивает это как «присвоение средств» группой лиц.

считает, что Citibank должен был исполнить обязательства через свою российскую «дочку», иначе он расценивает это как «присвоение средств» группой лиц. Citibank на это заявлял, что не присваивал деньги, а лишь заморозил, после отмены санкций средства будут перечислены истцу.

на это заявлял, что не присваивал деньги, а лишь заморозил, после отмены санкций средства будут перечислены истцу. Российский Ситибанк настаивал, что является ненадлежащим ответчиком, так как договор с Совкомбанком не подписывал и не может отвечать по обязательствам всех компаний группы, которых тысячи по всему миру.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал виновными обоих ответчиков и взыскал с них убытки. Основанием стало то, что американский банк «опосредованно владеет» российским Ситибанком, они «входят в одну группу лиц, управляются из единого центра, действуют в едином интересе, в связи с чем являются солидарными должниками за причиненный вред». По мнению первой инстанции, если требование истца исполнит российский Ситибанк, он сможет «урегулировать финансовые последствия в рамках своих внутригрупповых правоотношений». Апелляция и кассация с этим согласились.

Ситибанк обжаловал эти решения в ВС, настаивая, что нормы Гражданского кодекса РФ и закона об АО «исключают возможность» привлечения дочерней организации к ответственности по обязательствам головной. Кроме того, «российское контрсанкционное регулирование не предусматривает возможности прямого предъявления требований» кредитора к российской структуре американского банка, говорится в жалобе. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, дата слушания пока не назначена.

В Ситибанке и Совкомбанке отказались от комментариев. Связаться с ООО «Содействие международным расчетам» (правопреемник истца в этом деле) не удалось.

Ответственность в составе группы

Дело Ситибанка имеет огромное значение для бизнеса, говорят юристы. Партнер практики разрешения споров BIRCH LEGAL Евгений Орешин уточняет, что число споров о солидарной ответственности материнской и дочерней компаний из-за невозврата долга или заморозки средств исчисляется сотнями, а суммы исков нередко составляют миллиарды рублей. Например, сейчас в судах рассматриваются иски к Юникредит-банку, Райффайзенбанку, Джи Пи Морган банку, на исход которых очевидно повлияет будущая позиция ВС по Ситибанку, рассказывает старший юрист КА Delcredere Роман Жирнов.

Партнер FTL Advisers Игорь Кузнец объясняет, что подход арбитражных судов по делу Ситибанка дает возможность взыскивать долги с российских «дочек» иностранных компаний в случае, если основная компания не может исполнить свои обязательства.

«Это открывает новые возможности для российских частных инвесторов, которые не могут получить выплаты по еврооблигациям»,— уточняет господин Кузнец.

«В России не так много активов иностранных компаний, их явно не хватит для расчетов со всеми кредиторами, перспектива же получения средств с российских дочерних структур гораздо выше, а процесс взыскания проще и дешевле»,— поясняет партнер корпоративной практики АБ «S&K Вертикаль» Наталья Колерова.

Однако с правовой точки зрения это спорный подход. Примененная в деле Ситибанка доктрина «обратного прокалывания корпоративной вуали» (привлечение к ответственности «дочки» по долгам материнской компании) известна в развитых правопорядках, но «применяется очень редко, в порядке исключения», говорит старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай. Например, когда в действительности лицо одно и воля одна, но в мошеннических целях создается искусственное дочернее общество, поясняет юрист. Если же компании самостоятельны, ведут деятельность сепаратно, то «обратное прокалывание вуали» не допускается, подчеркивает господин Тай. Иначе «фактически нивелируются принципы обособленности и независимости юрлица», указывает госпожа Колерова.

Даже если обогащение одного лица из группы имело место, это не означает автоматического обогащения любых лиц, входящих с ним в группу, продолжает Юлий Тай:

«В высоком философском смысле обогащение может быть, но не в правовом. Для этого нужно доказать сговор ответчиков и умысел российского Ситибанка на то, чтобы оставить себе деньги истца и что он эти деньги в принципе как-то получил».

Господин Орешин отмечает, что в РФ есть уже целый пласт контрсанкционного законодательства, но ни в одном из актов не упоминается солидарная ответственность российских «дочек» иностранного бизнеса.

На зеркальные неча пенять

Свои риски есть при любом исходе дела, говорят юристы, но больше всего их будет при взыскании убытков с «дочки» по обязательствам материнской структуры. В этом случае господин Жирнов считает необходимыми разъяснения ВС о размере доли участия в дочерней компании (100%, более 50%, 25%), достаточной для возложения на нее ответственности, о применении ее к санкционным случаям или не только, к договорным обязательствам или к возмещению вреда.

«Надеюсь, что судьи ВС займут взвешенную позицию с заделом на перспективу. Иначе институт юрлица будет похоронен»,— говорит Юлий Тай.

Кроме того, если ВС поддержит позицию истца, можно ожидать дальнейшей «войны юрисдикций», прогнозирует господин Жирнов: «Зарубежные контрагенты будут требовать взыскания российских активов за рубежом». «Это может привести к зеркальным мерам со стороны иностранных судов и усложнить работу российских компаний за рубежом»,— соглашается господин Кузнец. Он напоминает, что в 14-м пакете санкций ЕС есть механизм компенсации ущерба, понесенного иностранными компаниями в результате решений судов РФ (см. “Ъ” от 25 июня 2024 года).

Анна Занина, Ольга Базутова