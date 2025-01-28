Продажа банков с иностранным участием по разрешению президента РФ

Выдача разрешения Банк Продавец Покупатель Новое название банка Примечание Ноябрь 2022 года РН-банк Консорциум Renault-Nissan и группа UniCredit АвтоВАЗ Авто финанс банк — Январь 2023 года Икано-банк Группа IKEA Кредит Европа банк Фибабанк Присоединен к Кредит Европа банку в июле 2023 года Февраль 2023 года Мерседес-Бенц банк Рус Концерн Mercedes АО «Автодом» «МБ Рус» — Июнь 2023 года Джей энд Ти банк Группа J&T Finance Group ООО «Бюрократ» — Присоединен к Реалист-банку в июне 2023 года Сентябрь 2023 года «Интеза» Группа Intesa Sanpaolo н. д. — — Февраль 2024 года Эйч-эс-би-си банк Группа HSBC Экспобанк Хвоя-банк Присоединен к Экспобанку в декабре 2024 года Декабрь 2024 года Натиксис-банк Группа Natixis ООО «Бюрократ» — —