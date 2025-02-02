Через тернии к индексации

Из-за роста инфляции бизнес несет все большие потери, когда его должники не выплачивают долг сразу после судебного решения о взыскании. Это подстегнуло предпринимателей к активному использованию механизма индексации присужденной задолженности. Не обошлось без споров по поводу правил расчета такой компенсации, срока на обращение за индексацией, применимости ее к долгам в иностранной валюте, соотношения с процентами и неустойками и другого. Арбитражные суды выносили противоположные решения, и для единообразия позиций Верховный суд РФ (ВС) решил положить конец разногласиям. Точку в спорах должен поставить обзор, утвержденный президиумом ВС. «Ъ» изучил документ и обсудил с юристами, как это поможет бороться с нерадивыми должниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В июне 2022 года в российском законодательстве наконец появилась возможность использовать индексацию присужденных сумм против должников, которые затянули с их возвратом. Тогда вступила в силу новая редакция ст. 183 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК), которая предписала рассчитывать возмещение на основе индекса потребительских цен в РФ. Аналогичные положения были внесены в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. До этих поправок использовалась в основном ст. 395 Гражданского кодекса (ГК) о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами.

Индексация — это механизм, который позволяет компенсировать финансовые потери взыскателя из-за несвоевременного исполнения решения суда должником. Иными словами, это способ защиты от инфляции, от обесценивания суммы долга за время ее невозврата.

Вступление в силу поправок повлекло судебные тяжбы — поскольку именно через суд можно было проиндексировать сумму задолженности, с выплатой которой должник затянул. Тогда же до ВС докатились первые отголоски будущей волны разбирательств. Уже в августе 2022 года экономколлегия вынесла первое решение, подтвердившее справедливость таких выплат и требования взыскателей (см. «Ъ» от 11 августа 2022 года).

С каждым следующим годом число споров росло. Поскольку единый подход в практике отсутствовал. ВС приходилось неоднократно исправлять ошибки нижестоящих инстанций или разъяснять спорные моменты. В 2024 году экономколлегия ВС весьма активно рассматривала отдельные дела, касающиеся порядка расчета и в принципе возможности индексации долгов («Ъ» писал об этом 16 июля 2024 и 8 августа 2024).

В конце декабря прошлого года ВС решил обобщить свои выводы по таким спорам и утвердил на президиуме наиболее важные позиции, на которые теперь обязаны ориентироваться судьи. Получившийся обзор практики (.pdf) содержит 30 листов и столько же пунктов о самых разных аспектах индексации долгов. Ключевые из них «Ъ» приводит.

Отсрочка не положена

Ряд спорных вопросов возник по поводу сроков и периодов индексации. Так, в одном из разбирательств должник пострадал от того, что регулирование не предусматривает предельного срока для обращения в суд за компенсацией от инфляции (к нему обратились с таким требованием спустя десять лет). Дело дошло до Конституционного суда РФ (КС), который увидел здесь пробел и предписал законодателю устранить его, поскольку должник «не может находиться под угрозой бессрочного имущественного взыскания». До тех пор пока в закон не внесены поправки, срок для обращения в суд за индексацией (по сути срок исковой давности) составляет год после исполнения должником решения суда, постановил КС (см. «Ъ» от 20 июня 2024 года).

Законодатель, в свою очередь, не промедлил. В Госдуму уже внесен законопроект, который вторит органу конституционного контроля, предлагая ограничить срок индексации одним годом. Пока поправки прошли только первое чтение, но юристы уверены в высоких шансах принятия законопроекта в текущей редакции. Сейчас же суды должны применять разъяснения КС напрямую и без внесения изменений в нормативное регулирование, следует из обзора ВС.

Сам же период, за который начисляется индексация, следует отсчитывать со дня объявления судом резолютивной части решения и по день поступления денежных средств на счет взыскателя, указал ВС. При этом отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта о взыскании не освобождают от индексации долга. Более того, не исключается даже время на обжалование судебного решения.

Если, например, первая инстанция взыскала долг, апелляция отказала в этом, но кассация «засилила» позицию первой инстанции, период индексации все равно начнет течь с объявления решения первой инстанции.

Впрочем, когда речь идет о выплате взысканных сумм из бюджетов разных уровней, период индексации необходимо рассчитывать «со дня поступления исполнительных документов на исполнение». Это вытекает из положений Бюджетного кодекса и особенностей выплаты долгов органами власти, уточнил ВС.

Бывают ситуации, когда спустя некоторое время суд выносит дополнительное решение, которым увеличивает размер взысканных с должника средств. Тут ВС тоже занял прокредиторский подход: «Поскольку дополнительное решение выносится с целью устранения недостатков основного решения и является его частью, указанные в дополнительном решении денежные суммы подлежат индексации с момента вынесения основного решения».

Что касается правил расчета суммы индексации, то судам предписано учитывать индекс потребительских цен по России в целом, а не по регионам (если иное не предусмотрено законом или договором).

Порадовать должников здесь может лишь то, что в расчет должны браться и дефляционные индексы, отражающие укрепление покупательной способности рубля.

Невалютное ненаказание

ВС признал, что возможность взыскать проценты по ст. 395 ГК не исключает индексацию этого же долга, поскольку последняя не относится к мерам гражданско-правовой ответственности, в отличие от процентов по статье 395 ГК.

Так, индексация призвана помочь истцу в упрощенном порядке возместить обесценивание денежных средств после вынесения решения суда, а не наказать за неисполнение обязательства, говорится в обзоре.

Таким образом, эти правовые институты неравнозначны.

Отсюда следует, что проценты, неустойки, пени и штрафы также могут быть проиндексированы судом, уточнил ВС. Кроме того, ст. 183 АПК применяется даже к судебным расходам и суммам долга, утвержденным в мировом соглашении между сторонами. Однако начислять проценты на размер самой индексации уже нельзя.

Обанкротившимся должникам повезет чуть больше, чем остальным.

Со дня введения первой процедуры по закону о банкротстве период начисления индексации заканчивается, в тот же момент начинается отсчет годичного срока на обращение в суд за взысканием такой компенсации за инфляцию. За время действия банкротных мораториев (вводились дважды — в 2020 и 2022 годах) индексация не начисляется. В то же время текущие требования кредиторов (возникшие после возбуждения банкротного дела) могут быть проиндексированы, отметил ВС. Требование о выплате индексации в деле о банкротстве удовлетворяется в том же порядке, что и проиндексированное обязательство.

Некоторой поблажкой для должников можно считать пункт обзора о том, что валютные долги не индексируются, так как, по мнению ВС, иностранная валюта защищает от инфляции сама по себе. Дело в том, что российское регулирование позволяет привязать размер платежа в рублях к курсу иной валюты.

В таком случае суд взыскивает задолженность в рублях, но эквивалентно сумме в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, и эта задолженность индексации не подлежит.

ВС объяснил это тем, что порядок индексации нацелен на определение инфляционных процессов, «происходящих именно с рублем в условиях ослабления его покупательной способности». Указание на взыскание долга в иностранной валюте «само по себе создает для кредитора справедливый механизм компенсации финансовых потерь», говорится в обзоре.

Рост инфляции, споров и числа критериев

Управляющий партнер юридической компании «Один к одному» Даниил Наймушин отмечает нарастающий интерес взыскателей к индексации присужденных сумм и пристальное внимание ВС к этой теме, «особенно актуальной из-за роста инфляции». «Затяжные судебные разбирательства и сложности с исполнением решений приводят к обесцениванию присужденных сумм. Для взыскателей это становится критичным, особенно когда речь идет о крупных долгах, взысканных в рамках коммерческих споров»,— поясняет господин Наймушин. К тому же за прошедшее время с лета 2022 года, когда вступили в силу поправки к ст. 183 АПК, «у судов возникло множество вопросов относительно применения новых норм закона», добавляет партнер юргруппы «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова.

При этом «остается неизменным как увеличение задолженности бизнеса, так и периода просрочки ее погашения, что косвенно подтверждается устойчивым ростом дел о несостоятельности», делится наблюдениями руководитель группы по банкротству Vegas Lex Валерия Тихонова. Наконец, дополнительным мотивирующим взыскателей фактором служит то, что требование об индексации долга не облагается государственной пошлиной, указывает управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников. Момент достаточно значимый, учитывая, что пошлины за обращение в суд с сентября 2024 года значительно повысили (подробнее об увеличении госпошлин см. «Ъ» от 23 июля 2024).

Опрошенные «Ъ» юристы в целом поддерживают разъяснения, изложенные в обзоре. В частности, эксперты согласны с применением индексации к штрафным санкциям на сумму долга.

Госпожа Тарасова отмечает, что «ранее суды отказывались индексировать неустойки, аргументируя это запретом наложения процентов на проценты», но теперь президиум закрепил иную позицию. По мнению партнера юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, это верный подход, «ведь индексируемая сумма не делится на составляющие, а выступает как единый долг, который должник не уплатил вовремя». Не вызывает разногласий у юристов и индексация сумм по мировому соглашению. «Обязанность совершить эти выплаты в согласованный сторонами срок ничем не отличается от обязанности должника исполнить решение суда»,— говорит адвокат Forward Legal Евгений Зубков. При этом Валерия Тихонова отмечает, что в обзоре некоторые моменты остались не урегулированы: «Например, остался открытым вопрос о корректном порядке исчисления индексации на “динамический” долг, когда проценты и неустойки растут каждый день».

Есть в обзоре и спорные пункты. В частности, это установленный ВС запрет индексировать валютные долги.

Управляющий партнер Equal Legal Partners Айжан Мухамбетова надеется, что «в дальнейшем судебная практика все-таки выработает критерии для индексации валютных долгов, так как столь категоричное решение недостаточно мотивировано». «Курс иностранной валюты может меняться не только в большую, но и в меньшую сторону, поэтому во втором случае кредитор проиграет от позиции ВС. Более того, иностранная валюта сама подвержена инфляционным рискам»,— замечает Алина Тарасова. Тем самым, по мнению господина Зубкова, создается «дисбаланс в пользу должника, ведь принимать на себя риски валютных колебаний должны обе стороны».

Однако Павел Новиков считает, что «невозможность индексации сумм в иностранной валюте прямо следует из положений процессуальных кодексов, которые определяют процент индексации по внутрироссийскому индексу потребительских цен».

Если долг номинирован в иностранной валюте, рассуждает господин Новиков, «индексация может привести не к восстановлению справедливости, а к необоснованному обогащению кредитора, который при росте курса этой валюты к рублю получит еще больше, чем ему причитается».

Кроме того, «для минимизации своих имущественных рисков, вызываемых волатильностью курса рубля, участники гражданского оборота обычно устанавливают обязательства в иной валюте, уже своим соглашением закрепляя компенсационный механизм, по своей правовой природе схожий с индексацией»,— поддерживает позицию ВС партнер Orchards Юрий Аксенов.

Недостатком обзора госпожа Тихонова считает введение общего правила о расчете индексации по индексу потребительских цен РФ, а не отдельных регионов: «Если и должник, и кредитор ведут свою деятельность на территории Москвы, непонятно, почему взыскатель будет вынужден применять более низкий всероссийский индекс». Вместе с тем «стороны договора могут установить для себя отдельные критерии для индексации, однако такие условия — редкость», говорит Алина Тарасова.

Например, уточняет госпожа Тарасова, можно договориться об использовании «более специфических показателей, основанных на данных информагентств или динамике валютных курсов». Также стороны вправе принимать во внимание рост цен в определенной отрасли бизнеса, что будет актуально для компаний, где инфляция выше среднего, полагает Евгений Зубков. На взгляд господина Аксенова, в договоре «логично было бы предусмотреть привязку к ключевой ставке ЦБ РФ либо средневзвешенным ставкам по предпринимательским кредитам». Даниил Наймушин и вовсе не исключает использование «индекса оливье», учитывая, что законодатель не ограничивает стороны в выборе критериев.

Ян Назаренко, Анна Занина