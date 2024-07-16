Валюте инфляция не писана

Валютный долг, в отличие от рублевой задолженности, не подлежит индексации за длительную просрочку его уплаты, решил Верховный суд РФ (ВС). Механизм индексации, позволяющий компенсировать потери от инфляции, активно используется бизнесом с 2022 года, и с рублевыми долгами проблем не было. Но споры по поводу индексации валютных долгов суды до сих пор решали по-разному. ВС признал, что выбор евро в качестве валюты долга и платежа — и так способ компенсировать «происходящие с рублем инфляционные процессы», и индексация в этом случае не положена. Юристы увидели в аргументации ВС ряд спорных моментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о правилах индексации присужденного долга, выраженного в иностранной валюте.

Индексацию за длительный невозврат долга обязал ввести Конституционный суд, который в июле 2021 года признал, что индексация защищает «имущественные интересы взыскателя и должника от инфляционных процессов» и «направлена на поддержание покупательной способности присужденных сумм». С 2022 года ст. 183 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК) позволяет индексировать долг с учетом «помесячных индексов потребительских цен на товары и услуги в РФ» Росстата.

Индексация за ревальвацию

В марте 2021 года суды взыскали с ООО «Ниимстрой» €431,1 тыс. по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа. Ответчик выплатил эту сумму в пользу взыскателя Игоря Фоменко лишь в мае 2022 года. Господин Фоменко потребовал индексации долга, учитывая долгое неисполнение решения суда и изменение курса евро (с 89,34 руб. на момент решения до 69,43 руб. на момент исполнения). Он указывал, что только за счет ревальвации рубля сумма долга обесценилась с 38,5 млн руб. до 29,9 млн руб. Арбитражный суд проиндексировал сумму на €80,4 тыс., решение устояло в апелляции и кассации.

Должник подал жалобу в ВС. По его мнению, если обязательство «изначально выражено и подлежало исполнению в иностранной валюте», то это «исключает необходимость перерасчета размера денежного обязательства ответчика в рубли по курсу ЦБ РФ». Вместо механизма индексации, говорится в жалобе «Ниимстрой», нужно применить ст. 395 Гражданского кодекса РФ о процентах за просрочку в размере ключевой ставки ЦБ. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения судов.

По мнению ВС, порядок индексации «рассчитан для определения инфляционных процессов, происходящих именно с рублем в условиях ослабления его покупательной способности» и применяется лишь в случаях, когда «присужденная сумма выражена в рублях».

Тут валютой долга и валютой платежа был евро, то есть стороны «заранее реализовали свое право на компенсацию происходящих с рублем инфляционных процессов», решил ВС.

Выбор иностранной валюты ВС расценил как «альтернативный способ компенсировать влияние рублевой инфляции» по сравнению с механизмом индексации, а «стороны приняли на себя риск возможного колебания курса рубля как в одну, так и в другую сторону». Указание «на взыскание долга в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату платежа уже само по себе создает справедливый механизм компенсации финансовых потерь», заключила коллегия ВС. В индексации заявителю было отказано.

Ограничительное толкование

Ранее суды обычно индексировали присужденные в иностранной валюте суммы, рассказывает управляющий партнер АБ «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. Существование практики индексации валютных долгов подтверждает и юрист практики разрешения споров юрфирмы «Косенков и Суворов» Артем Макаров. При этом подходы судов к расчетам были различны (см. “Ъ” от 11 мая).

За рубежом «индексация долга существует, как минимум, в странах общего права (английское право и похожие правовые системы)», говорит партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Похожий механизм есть в Ирландии, где процент возмещения потерь равен 2%. В Великобритании позволяют начислить проценты, но период и процентную ставку определяет суд»,— рассказывает господин Макаров, уточняя, что там допускается индексация валютных долгов.

В России же теперь ВС «сформировал универсальную позицию о том, что индексация компенсирует инфляционные процессы только в отношении национальной валюты», говорит адвокат Forward Legal Олег Шейкин.

Он отмечает, что ВС не разделяет «сильную» и «слабую» иностранные валюты. Мнения юристов о позиции ВС разделились. Господин Шейкин считает ее справедливой: «Отказ в индексации валютного долга не нарушает прав взыскателя, поскольку стороны по сути договорились об использовании иностранной валюты в том числе, чтобы исключить влияние инфляции рубля на обязательство». «Если стороны решили использовать для расчетов иную валюту, значит, приняли на себя сопряженные с этим риски»,— согласен Дмитрий Клеточкин.

Вячеслав Ушкалов, напротив, отмечает, что «в законе нет ограничений для индексации сумм в иностранной валюте, и решение ВС ограничительно толкует норму». «Цель валютной оговорки — защита от колебаний курса валюты, а цель индексации — защита от инфляции, это разные вещи»,— подчеркивает юрист. Его мнение разделяет Артем Макаров: «Единственным основанием для индексации является сам факт несвоевременной уплаты денежной суммы, а валюта долга не имеет значения».

Теперь «если курс валюты стабилен, а инфляция прогрессирует, должники по рублевым обязательствам получают необоснованное преимущество перед валютными», поясняет господин Ушкалов.

По его мнению, более справедливо было бы проиндексировать рублевый эквивалент валютного долга на момент вынесения решения суда и сравнить его с суммой в рублях на дату выплаты задолженности — если инфляция обогнала курс (первая сумма больше второй), то индексация нужна.

Вместе с тем юристы сомневаются, что позиция ВС подтолкнет бизнес к массовому переходу на рублевые расчеты с контрагентами. «Валютные риски на текущий момент выше, чем потенциальная выгода от индексации»,— указывает Артем Макаров. Так же считает господин Ушкалов: «В ситуации колебаний курса рубля привязка к стабильной иностранной валюте — более надежный инструмент защиты, нежели индекс потребительских цен».

Олег Шейкин добавляет, что бизнес определяет валюту договора «прежде всего руководствуясь бизнес-факторами». «Когда речь идет о внешнеторговом контракте, там зачастую нет выбора — валюту расчетов диктует зарубежный поставщик, который вряд ли заинтересуется рублями»,— добавляет Вячеслав Ушкалов. И в случае, когда курс валюты меняется в пользу должника (ревальвация рубля), теперь «кредитор лишается права на возмещение потерь», резюмирует Артем Макаров.

Ян Назаренко, Анна Занина