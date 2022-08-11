Получателю платежа надписали индекс

Верховный суд РФ (ВС) признал справедливым и необходимым право взыскателей на индексацию присужденных им сумм в случае затягивания ответчиком выплат. Теперь суды не должны отказывать в таких требованиях, даже заявленных до июньских поправок в законодательство. Однако юристы подчеркивают, что ВС не уточнил один из ключевых аспектов — порядок расчета величины индексации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС 10 августа опубликовал решение экономколлегии по первому из трех дел о праве на индексацию присужденных сумм. Всего на август в коллегии было назначено три схожих спора разных компаний (см. «Ъ» от 27 июля). Первым ВС рассмотрел дело по жалобе ООО «Право и финансы», которое просило проиндексировать 880,8 тыс. руб. долга контрагента из неосновательного обогащения в связи с тем, что ответчик сильно просрочил выплату.

Арбитражный суд Челябинской области отказал взыскателю, указав, что индексация не предусмотрена ни законом, ни соглашением сторон. Апелляция и кассация признали, что пробел в законе и отсутствие договорных оснований «не исключает право истца на индексацию», но отказное решение оставили в силе. «Право и финансы» обратились в ВС, и жалобу передали в экономколлегию. Последняя отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение, дав разъяснения, как рассматривать такие споры.

ВС уточнил, что вопрос индексации не был урегулирован законодательно до внесения 22 июня изменений в ст. 183 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК).

Но, подчеркнула экономколлегия, Конституционный суд РФ (КС) еще в июле 2021 года признал действовавшую тогда редакцию нормы АПК неконституционной, предложив до поправок рассчитывать индексацию по индексу потребительских цен Росстата.

«Неправомерная задержка исполнения судебного акта должна рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки», из-за чего возникают «неблагоприятные последствия», как, например, обесценивание присужденных сумм в результате инфляции, пояснил ВС. Компенсировать инфляцию, по версии суда, и призвана индексация взысканных судом денежных сумм.

Также ВС напомнил, что с момента вступления в силу постановления КС суды не вправе применять норму, признанную неконституционной, и «не вправе отказывать в индексации по основаниям, связанным с отсутствием ее механизма».

Дело «Права и финансов» апелляция и кассация рассматривали уже после вступления в силу решения КС, но не учли его. Также ВС отметил, что право истца требовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами по ст. 395 Гражданского кодекса РФ (ГК) не может «выступать самостоятельным основанием для отказа в индексации присужденных денежных сумм».

«Решение ВС прежде всего касается переходного периода, начавшегося 26 июля 2021 года с постановления КС и закончившегося 22 июня вступлением в силу новой редакции ст. 183 АПК»,— говорит руководитель практики разрешения споров Savina Legal Артем Баринов. По его словам, до этого отказы судов в индексации обосновывались отсутствием в ст. 183 АПК РФ такого механизма, но после 22 июня норма уже содержит источник данных для индексации, а также «предусматривает возможность индексации любых присужденных сумм, а не только в специально предусмотренных законом или договором случаях», поэтому апелляция не должна была это игнорировать.

Управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева подчеркивает важность механизма индексации для бизнес-споров, «учитывая динамику общественных отношений, а также принимая во внимание инфляционные процессы и особенности российской экономики». При этом она отмечает, что «индексация применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить денежные средства».

Советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак полагает, что изменения в АПК и решение ВС должны «защитить взыскателя от должника, который своевременно не исполняет обязательства, возложенные на него судебным решением, и в связи с этим взыскатель должен претерпевать неблагоприятные последствия». Также юрист считает важным разграничение ВС механизма индексации от взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ.

В то же время, отмечает Елена Гладышева, в определении ВС не содержится «какой-либо формулы для расчета индексации присужденных сумм».

Артем Баринов подчеркивает, что это создает практические трудности в применении индексации, поскольку в вопросе определения ее размера (какие месяцы включать в расчет, с каким периодом сравнивать индекс цен, учитывать ли региональные различия и как быть в случае дефляции) «остается много противоречивых подходов».

Екатерина Волкова, Анна Занина