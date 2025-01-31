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Коммерсантъ FM
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Выжившему после двухмесячного дрейфа в море предъявили обвинение в гибели родных

Следователями Восточного межрегионального управления Следственного комитета России на транспорте предъявлено обвинение жителю Бурятии Михаилу Пичугину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства, с мужчины взята подписка о невыезде.

Михаил Пичугин в октябре прошлого года был обнаружен у берегов Камчатки после двухмесячного дрейфа в открытом море. В лодке мужчины были обнаружены тела его брата и 15-летнего племянника. В августе компания пыталась переправиться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине, но их унесло в Охотское море из-за неисправного мотора надувной лодки.

«Из-за ненадлежащего исполнения обязанности по поддержанию мотора в исправном состоянии была допущена остановка его работы. Это привело к длительному неуправляемому дрейфу маломерного судна в акватории Сахалинского залива и Охотского моря, повлекшему гибель двух пассажиров»,— отмечается в официальном сообщении пресс-службы.

Две недели назад Михаил Пичугин официально находился в статусе свидетеля по делу о гибели его родственников. На тот момент обвинение ему не предъявлялось.

Влад Никифоров, Иркутск

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