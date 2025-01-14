Дрейфовавшему в Охотском море не предъявили обвинение из-за гибели его родных

Михаил Пичугин, который более двух месяцев дрейфовал в Охотском море, допрошен по уголовному делу по факту гибели его родственников как свидетель. Ему не предъявляли обвинение, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

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«По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось»,— говорится в ответе замруководителя ведомства Антона Артеменко на запрос «РИА Новости».

9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и его 15-летним сыном вышли на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Сахалинской области. Мужчины взяли теплую одежду, спасательные жилеты, а также небольшой запас еды и 20 л воды. Вскоре с ними потеряли связь. Выжившего 14 октября обнаружили рыбаки в 20 км от берега Камчатки.

По словам господина Пичугина, его брат и племянник умерли от истощения. Сам он после спасения больше двух недель провел в больнице. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Подробности — в публикации «Ъ» «Два месяца в открытом море».