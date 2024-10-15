Два месяца в открытом море

У берегов Камчатки спасен мужчина, который провел два с лишним месяца в открытом море на туристической надувной лодке. Как выяснилось, житель Бурятии еще 9 августа отправился в водное путешествие вместе с братом и племянником, но вскоре у судна заглох мотор. Неуправляемую лодку отнесло от берегов Хабаровского края почти на 1 тыс. км; спутники мужчины погибли, не выдержав дрейфа. Следственные органы возбудили уголовное дело, а агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Бурятии называет историю с земляком «трагическим уроком для всех, кто планирует любое путешествие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Пичугин, выживший после 67-дневного плавания

Фото: Кадр из видео очевидца Михаил Пичугин, выживший после 67-дневного плавания

Фото: Кадр из видео очевидца

Дальневосточная транспортная прокуратура 15 октября опубликовала видеоролик, мгновенно разлетевшийся в социальных сетях. В кадре ночь, бушующие морские волны и небольшая надувная лодка с мужчиной в ярком спасательном жилете. «Сил мало»,— кричит он срывающимся голосом. «14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края рыболовецким траулером обнаружено маломерное судно, на борту которого находился мужчина и тела двух погибших»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Восточное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России на транспорте расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Подробности произошедшего приводит республиканское агентство ГО и ЧС Бурятии.

Согласно информации агентства, три жителя Улан-Удэ вышли в море 9 августа. Они планировали пройти от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине (около 145 морских миль).

Но связь с путешественниками пропала уже через несколько часов. После этого была проведена масштабная поисковая операция на территории Сахалинской области, Хабаровского и Камчатского краев. В итоге через 67 дней дрейфующую лодку случайно обнаружили рыбаки почти в 1 тыс. км от точки выхода в море. «Эта история — трагический пример жестокости и непредсказуемости водной стихии. Случай с путешественниками из Улан-Удэ подчеркивает важность подготовки к путешествиям. Планирование маршрута, проверка состояния судна и оборудования, прогноз погоды — все это играет ключевую роль в обеспечении безопасности»,— подчеркивают в агентстве.

Источник «Ъ», знакомый с ходом расследования, уточняет, что имя выжившего — Михаил Пичугин. Погибли его брат Сергей с 15-летним сыном Ильей.

Выбранное путешественниками судно — надувная лодка катамаранного типа «Байкат-470» с навесным мотором — не лучший вариант для эксплуатации в открытом море, подчеркивает собеседник «Ъ». «Известно, что у лодки были проблемы с двигателем, его чинили. Причиной того, что судно не добралось до точки назначения, является заглохший двигатель. Лодку после этого начало выносить в открытое пространство Охотского моря.

На борту находилось небольшие запасы еды, а также 20-литровая канистра с пресной водой. По всей видимости, это помогло выжить одному из туристов, но он значительно потерял в весе»,— добавляет источник. Михаила Пичугина доставили в Магадан и поместили в областную больницу. Его состояние оценивается как стабильное, с мужчиной работают психологи.

Влад Никифоров, Иркутск