Чем известен кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель

Кашьяп Прамод Винод Патель родился в 1980 году в Гарден-Сити (штат Нью-Йорк) в семье индийских иммигрантов. В 2002 году окончил Университет Ричмонда по специальности «уголовное правосудие», в 2004-м — Университетский колледж Лондона по специальности «международное право», в 2005 году — юридическую школу Университета Пейса.

С 2005 по 2013 год работал государственным защитником во Флориде. В 2014 году стал судебным адвокатом в отделе национальной безопасности Минюста США, одновременно был юридическим представителем в Объединенном командовании специальных операций.

С 2017 года — старший советник по борьбе с терроризмом в комитете по разведке Палаты представителей. С апреля того же года — старший помощник председателя комитета по разведке Палаты представителей Девина Нунеса. Был одним из главных критиков расследований против Дональда Трампа и предполагаемого российского вмешательства в американские выборы 2016 года.

С января 2019 года работал старшим советником в комитете по реформам и надзору Палаты представителей. С февраля 2019 года — сотрудник Совета нацбезопасности президента США Дональда Трампа. В июле 2019 года был назначен старшим директором Управления по борьбе с терроризмом. По данным СМИ, в 2020 году возглавлял миссию по освобождению американских журналистов в Сирии.

С февраля 2020 года — первый заместитель директора национальной разведки. В ноябре того же года получил должность начальника штаба исполнявшего обязанности министра обороны Кристофера К. Миллера.

В апреле 2022 года стал членом совета директоров Trump Media & Technology Group. В том же году создал благотворительную организацию Fight With Kash для объединения американских патриотов и «помощи в борьбе с глубинным государством».

Автор книги «Правительственные гангстеры» и серии детских книг о «короле Дональде».