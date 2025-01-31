Азербайджан включают в схему транзита

Киев может согласиться на транзит азербайджанского газа в Европу. По крайней мере, об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Братислава оказывает давление в этом вопросе. При этом политик подчеркнул, что наилучшим вариантом было бы возобновление поставок российского газа через Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Возможна ли такая схема? Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что у Азербайджана сейчас нет излишков, которые он мог бы отправить в Европу через Украину: «У республики сейчас нет лишнего газа. Она недавно даже прекращала поставку в Болгарию по своему контракту, потому что была проблема на месторождении "Шах-Дениз-2". Страна весь имеющийся газ, даже если какие-то вдруг излишки возникают, продает по южному маршруту. Это поставка в Турцию и дальше в Европу. У них есть долгосрочные контракты в Болгарию и Грецию по 1 млрд кубов и еще договоренность с Италией на 8 млрд. кубов. У республики нет проблем с рынками сбыта.

Кроме того, в этом случае нужно будет заплатить за транзит России и Украине. С учетом того, что излишков крайне мало у Азербайджана, даже 2-3 млрд кубов для Словакии набрать будет сложно.

Такое ощущение, что Украина просто затягивает время, чтобы им пройти отопительный сезон, и тогда меньше зависеть от словацкой электроэнергии. Потому что сейчас Словакия обеспечивает примерно половину импорта электричества на Украину».

Скорее всего, Азербайджан может выступать посредником для экспорта российского по происхождению газа, по похожей схеме в Европу сейчас поставляется нефть, заметил старший научный сотрудник Финансового университета, эксперт по энергетике Станислав Митрахович: «Физически через Украину будет идти газ российского происхождения, но азербайджанские компании могут участвовать в этом процессе как посредники. В этом плане нет принципиальной разницы, оформлять документы на структуру в Азербайджане, или на словацкую, или швейцарскую, или еще какую-нибудь.

Это просто юридическое прикрытие схемы, при которой продолжает идти российский по происхождению газ.

И такой вариант в принципе раньше Украину устраивал. Кроме того, Киев он устраивает и в сфере нефти, ведь российское по происхождению топливо, проходя по южной ветке нефтепровода "Дружба", прокачивается по территории Украины под видом венгерской. То есть венгерская компания становится ее собственником при пересечении границы. Многие эксперты и политики, люди из отрасли считали, что аналогичная схема будет повторена и с газом, но Владимир Зеленский решил поднять ставки в игре.

Что касается истории с газом, то уже месяц многие участники этого процесса делают вид, что все у них более или менее в порядке. Россия потеряла не так много денег на этом экспорте. В Европе цены выросли, но не до пиков 2022 года. Украина тоже держится, но на самом деле у всех накапливаются риски. Москва все-таки хотела бы поддерживать отношения с частью промышленных элит и их политических сторонников в Европе и деньги тоже хотела бы зарабатывать. Украине неудобна на самом деле ситуация, когда ее газотранспортная система работает в непредусмотренном режиме. Но и цены таковы, что не позволяют европейской энергоемкой промышленности быть конкурентноспособной в сравнении с другими регионами мира».

Транзит российского газа через территорию Украины завершился 1 января, так как обе стороны не стали продлевать договор. Основным маршрутом экспорта в Европу с тех пор стал «Турецкий поток».

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Елена Иванова