«Окно возможностей может закрыться»

Еврокомиссия решила отложить публикацию плана постепенного отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Как сообщает Bloomberg, причина в возникших разногласиях между странами ЕС. В частности, есть опасения, что в связи с перекрытием украинского транзита Старому Свету может физически не хватить топлива. Разработанный Брюсселем документ среди прочего предусматривает отказ от российского СПГ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва имеет шансы сохранить за собой европейский газовый рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Европейская комиссия предоставила Венгрии гарантии энергетической безопасности. В ответ Будапешт снял возражения на продление старых и введение новых антироссийских санкций. Однако, что значит эти самые гарантии, понятно не до конца. Есть только общие фразы, в частности, обещание европейских властей защищать нефте- и газопроводы, которые идут из РФ в Европу. Между тем информированное агентство Bloomberg сообщило о том, что публикация плана постепенного отказа от импорта топлива из России, скорее всего, будет отложена как минимум на месяц. Ранее планировалось обнародовать документ 26 марта. Причина отсрочки — отсутствие консенсуса. После того, как прекратился украинский газовый транзит, топлива явно стало не хватать. Если же вкупе с трубопроводным, отказаться еще и от российского сжиженного газа, как это предполагается в перспективе, тогда ситуация может еще больше ухудшиться.

Кроме того, если, скажем, Украине или кому-нибудь еще, неким неизвестным диверсантам, удастся повредить еще и «Турецкий поток», последний трубопроводный маршрут в Европу, тогда события могут и вовсе принять непредсказуемый характер. Поэтому указанные выше гарантии как раз и предусматривают, что объекты этой инфраструктуры останутся в целости и сохранности, хотя обеспечить это далеко не просто. Впрочем, в последнее время появилось много разных вариантов под условным названием «как не дать Европе замерзнуть». Во-первых, Дональд Трамп обещал американский СПГ. Во-вторых, теоретически можно запустить уцелевшую ветку «Северного потока-2». К слову, этот актив вроде бы предлагал купить известный инвестор из США Стивен Линч. Звучит подобное как фантастика.

Однако сейчас такое время, что ничего исключать нельзя. Тем более подобные варианты явно в стиле новой политики Трампа.

На этот и был расчет. Нынешний глава Белого дома вполне может сделать России соответствующее предложение в рамках, скажем, большой сделки по созданию новой мировой архитектуры. В итоге что мы видим? Мир меняется на глазах. Вот уже и Украина фактически диктует условия в области поставок нефти и газа. Турция, не имея практически никаких своих ресурсов, без пяти минут превращается в серьезного газового игрока. Есть планы строительства большого газопровода из Катара через Сирию и Турцию дальше в Европу. Да, конечно, все это больше теория.

Однако какой здесь напрашивается главный вывод? Россия не только утратила статус монополиста, но в ближайшей перспективе может перестать быть даже просто обычным поставщиком природного газа в Европу.

И второй интересный момент — чтобы получить статус энергетической державы, нынче необязательно что-то конкретно добывать, достаточно просто торговать так называемым транзитным статусом. И, опять же, не забываем о Трампе, который не скрывает намерений сделать Америку тем самым главным поставщиком энергоресурсов в Старый Свет и грозит последнему торговыми войнами в случае ослушания. Но это все в теории. А сегодня Европе действительно очень непросто без российского газа. И это окно возможностей, которое вполне может скоро закрыться, поэтому важно его сохранить, по идее.

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Дмитрий Дризе