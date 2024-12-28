Зарубежные СМИ: С какими трудностями столкнется Европа без российского газа?

Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января. Тогда Братислава рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях. Он допустил остановку поставок электрической энергии, в которой нуждается Украина. Контракт, по которому «Газпром» поставляет газ в Европу через территорию Украины, истекает 31 декабря и уже понятно, что продления договора не будет, это подтвердил Владимир Путин. С какими трудностями столкнется Европа, лишившись российского газа. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Запасы газа в европейских хранилищах стремительно истощаются. Уже сейчас осталось 75 % резерва, хотя прошлой зимой такой показатель был достигнут только к концу января, пишет Bloomberg. Это тревожный знак не только в смысле обслуживания потребителей в этот холодный сезон, но и с точки зрения будущего пополнения хранилищ на зиму 2025-2026 годов. Этим займутся летом, и уже известно, что новые контракты будут существенно дороже, чем предлагала Россия через украинский транзит. И хотя Москва всё еще может поставлять СПГ в Европу через Турцию, те мОщности не смогут закрыть вероятный дефицит.

Кроме России, страны ЕС получают газ из США, Алжира, Норвегии, Азербайджана, Катара, Великобритании и еще нескольких партнеров с небольшими объемами, напоминает агентство. Но Европе все больше приходится конкурировать за поставки СПГ с Азией, которая наращивает закупки. Рассчитывать на американский газ, как предлагает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тоже рискованно из-за постоянных проволочек и переносов сроков ввода заводов по экспорту СПГ. Банкротства подрядчиков и проблемы с экологами поставили на паузу сразу несколько строящихся американцами объектов, напоминает Bloomberg.

Аналитики Международного центра обороны и безопасности ICDS также напоминают, что российская газопроводная сеть не только давала Украине $6,5 млрд дохода, но и служила защитой от российских атак.

Президент Путин заявил, что Россия по-прежнему готова поставлять газ в Европу. Возможно через Польшу. Но нового контракта с Украиной точно не будет. CNBC отмечает, что после этого сообщения газовые фьючерсы в Европе подорожали на 5%.

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