Семь компаний претендуют на покупку НПЗ ЛУКОЙЛа в Болгарии

На покупку нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в Болгарии претендуют семь компаний, сообщил болгарский премьер Росен Желязков. Цена НПЗ составляет около $2 млрд.

По словам премьера, изначально интерес к НПЗ в Бургасе проявляли 24 компании. Он отметил, что государство не входит в список потенциальных покупателей. «Болгарское государство могло бы стать покупателем, если, конечно, на то будет воля Народного собрания и на это будет выделено финансирование»,— сказал господин Желязков (цитата по радио BNR).

На этой неделе две оппозиционные партии Болгарии потребовали, чтобы НПЗ ЛУКОЙЛа купило государство. Лидер «ДПС—Новое начало» Делян Пеевски заявил, что с НПЗ возникает «много проблем», в том числе из-за его планового ремонта, что может привести к недостатку топлива на рынке. Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов сказал, что государство не может выделить деньги на НПЗ при имеющейся «дыре» в бюджете в 18 млрд левов ($9 млрд).

Завод в Бургасе принадлежит ЛУКОЙЛу с 1998 года. В октябре 2023-го власти Болгарии заявили о повышении тарифов на транзит российского газа. Позже болгарский парламент принял запрет на переработку нефти из России на территории страны.

Подробности — в материале «Ъ» «ЛУКОЙЛ прощается с Болгарией».