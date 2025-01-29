Чем известен Сергей Анохин

Анохин Сергей Вячеславович родился 14 мая 1973 года в подмосковном Калининграде (ныне — Королев). Окончил Военный университет Министерства обороны РФ и факультет иностранных языков Московского государственного университета коммерции. Кандидат экономических наук, защитил диссертацию по теме «Приоритеты реструктуризации предприятий промышленности России» в РАНХиГС. С детства занимался футболом, играл за молодежный любительский ФК «Кунцево».

С 1998 года участвовал в развитии футбольной школы «Строгино». С 2001 года был вице-президентом культурного фонда «АРТЭС». Занимался съемками фильмов и организацией модных показов. В 2003 году стал вице-президентом компании «Бизнес-технологии».

В 2005 году создал Федерацию пляжного футбола РФ. В 2006–2007 годах и в 2010–2012 годах играл за клуб «Строгино». С 2007 года был председателем комитета пляжного футбола Российского футбольного союза (РФС). С 2010 по 2013 год возглавлял ФК «Строгино».

В 2011 году стал советником руководителя департамента физической культуры и спорта Москвы по вопросам развития футбола. В 2013–2022 годах возглавлял Московскую федерацию футбола. С 2016 по 2022 год занимал пост вице-президента РФС, был членом исполкома организации. Входил в комитет по развитию и техническому содействию, возглавлял комитет массового футбола.

С сентября 2020 по ноябрь 2021 года был гендиректором ФК «Химки». С апреля 2022 по январь 2025 года возглавлял букмекерскую компанию «Фонбет». В октябре 2023 года вошел в состав комитета РФС по маркетингу.

Автор книги «Самки» о становлении российского бизнеса. Был дважды женат, есть две дочери.