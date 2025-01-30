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Коммерсантъ FM
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Трамп допустил, что политика разнообразия стала причиной авиакатастрофы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за внедрение политики разнообразия в управлении гражданской авиации (FAA). На брифинге, посвященном авиакатастрофе над Вашингтоном, он обратил внимание, что эта политика включала наем людей с тяжелыми умственными и психиатрическими нарушениями.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Говорится, что FAA заявляет, что люди с тяжелыми формами инвалидности являются наиболее непредставленной рабочей силой. Говорится: "Они хотят их (принять.— "Ъ"), и они хотят, чтобы они были авиадиспетчерами"»,— сказал господин Трамп. По его мнению, авиадиспетчерами должны становиться «блестящие люди», потому что нужен талант, чтобы управлять полетами.

Журналисты спросили, почему господин Трамп считает возможным влияние политики разнообразия на авиакатастрофу. «Потому что я обладаю здравым смыслом»,— ответил господин Трамп.

Президент сообщил, что при столкновении самолета и вертолета никто не выжил. Он отметил, что на борту были талантливые россияне, и выразил соболезнования семьям погибших.

Авиакатастрофа произошла в среду, 29 января, в небе над Вашингтоном. Пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Вашингтоне

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет&lt;br> На фото: спасатели на реке Потомак

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов&lt;br> На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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Самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито и при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона. После столкновения лайнер упал в реку Потомак
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Всего на борту самолета находилось 64 человека (60 пассажиров и четыре члена экипажа). По данным властей, выживших при авиакатастрофе нет
На фото: спасатели на реке Потомак

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания. Источник ТАСС сообщает, что это были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов
На фото: момент столкновения самолета и вертолета

Фото: Kennedy Center Cam / Anadolu / Getty Images

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер дает интервью СМИ после крушения самолета компании American Eagle

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вертолет над рекой Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

Спасатели на реке Потомак

Фото: Alex Brandon / AP

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