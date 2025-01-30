Трамп допустил, что политика разнообразия стала причиной авиакатастрофы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена за внедрение политики разнообразия в управлении гражданской авиации (FAA). На брифинге, посвященном авиакатастрофе над Вашингтоном, он обратил внимание, что эта политика включала наем людей с тяжелыми умственными и психиатрическими нарушениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Говорится, что FAA заявляет, что люди с тяжелыми формами инвалидности являются наиболее непредставленной рабочей силой. Говорится: "Они хотят их (принять.— "Ъ"), и они хотят, чтобы они были авиадиспетчерами"»,— сказал господин Трамп. По его мнению, авиадиспетчерами должны становиться «блестящие люди», потому что нужен талант, чтобы управлять полетами.

Журналисты спросили, почему господин Трамп считает возможным влияние политики разнообразия на авиакатастрофу. «Потому что я обладаю здравым смыслом»,— ответил господин Трамп.

Президент сообщил, что при столкновении самолета и вертолета никто не выжил. Он отметил, что на борту были талантливые россияне, и выразил соболезнования семьям погибших.

Авиакатастрофа произошла в среду, 29 января, в небе над Вашингтоном. Пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.