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Коммерсантъ FM
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Директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель Наумова и Шишковой

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли при крушении самолета в США. Об этом сообщил директор спортивного клуба Бостона Даг Зегибе. Всего в авиакатастрофе погибли еще шесть связанных с клубом человек, уточнил он.

Фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и их сын Максим

Фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и их сын Максим

Фото: @team.genia.vadi

Фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и их сын Максим

Фото: @team.genia.vadi

«Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов»,— сказал на брифинге журналистам господин Зегибе (цитата по CBS News). Сына Евгении Шишковой и Вадима Наумова на борту не было, добавил директор.

Чем известны Евгения Шишкова и Вадим Наумов

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Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло около 21:00 по местному времени (5:00 мск). На борту лайнера находилось 64 человека. В вертолете, экипаж которого совершал учебный вылет, находилось трое. Самолет следовал из Канзаса в Вашингтон.

Погибшие фигуристы принимали участие в проходившем в городе чемпионате США по фигурному катанию. На борту также были их тренеры и члены их семей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Катастрофа над Потомаком».

Фотогалерея

Достижения разбившихся в США Шишковой и Наумова

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Вадим Наумов родился в Ленинграде в 1969 году, Евгения Шишкова — там же, в 1972-м. С 1980-х выступали в паре за сборные СССР и России, тренировалась у мастера спорта СССР Людмилы Великовой &lt;br>На фото: Вадим Наумов и Евгения Шишкова на Гран-при NHK Trophy в Японии, 1995 год

Вадим Наумов родился в Ленинграде в 1969 году, Евгения Шишкова — там же, в 1972-м. С 1980-х выступали в паре за сборные СССР и России, тренировалась у мастера спорта СССР Людмилы Великовой
На фото: Вадим Наумов и Евгения Шишкова на Гран-при NHK Trophy в Японии, 1995 год

Фото: Reuters

На чемпионате СССР по фигурному катанию в Минске

На чемпионате СССР по фигурному катанию в Минске

Фото: Г.Семенов / Фотохроника ТАСС

С 1991 по 1995 годы выступали на чемпионате Европы. Четыре раза завоевывали бронзу, один раз — серебро

С 1991 по 1995 годы выступали на чемпионате Европы. Четыре раза завоевывали бронзу, один раз — серебро

Фото: Г. Семенов / Фотохроника ТАСС

На зимней Олимпиаде 1992 заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 — четвертое (на фото)

На зимней Олимпиаде 1992 заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 — четвертое (на фото)

Фото: Владимир Беззубов / ИТАР-ТАСС

В 1994 году выиграли чемпионат мира по фигурному катанию, в 1995-м взяли серебро

В 1994 году выиграли чемпионат мира по фигурному катанию, в 1995-м взяли серебро

Фото: Reuters

Евгения Шишкова и Вадим Наумов поженились в 1995 году в Санкт-Петербурге, в 2001 году у них родился сын Максим

Евгения Шишкова и Вадим Наумов поженились в 1995 году в Санкт-Петербурге, в 2001 году у них родился сын Максим

Фото: Вячеслав Евдокимов / Фотохроника ТАСС

Выступление в короткой программе парного катания на чемпионате мира в Канаде, 1996 год

Выступление в короткой программе парного катания на чемпионате мира в Канаде, 1996 год

Фото: JEFF HAYNES / AFP

В конце 1990-х завершили карьеру и переехали в США, где занялись тренерской работой. В частности, тренировали американскую пару Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш &lt;br>На фото: на чемпионате России в московском дворце спорта «Сокольники»

В конце 1990-х завершили карьеру и переехали в США, где занялись тренерской работой. В частности, тренировали американскую пару Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш
На фото: на чемпионате России в московском дворце спорта «Сокольники»

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Сын фигуристов Максим (на фото в центре) — чемпион США среди юниоров 2013 года. В 2020 году вошел в пятерку лучших на чемпионате мира среди юниоров

Сын фигуристов Максим (на фото в центре) — чемпион США среди юниоров 2013 года. В 2020 году вошел в пятерку лучших на чемпионате мира среди юниоров

Фото: @team.genia.vadi

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Вадим Наумов родился в Ленинграде в 1969 году, Евгения Шишкова — там же, в 1972-м. С 1980-х выступали в паре за сборные СССР и России, тренировалась у мастера спорта СССР Людмилы Великовой
На фото: Вадим Наумов и Евгения Шишкова на Гран-при NHK Trophy в Японии, 1995 год

Фото: Reuters

На чемпионате СССР по фигурному катанию в Минске

Фото: Г.Семенов / Фотохроника ТАСС

С 1991 по 1995 годы выступали на чемпионате Европы. Четыре раза завоевывали бронзу, один раз — серебро

Фото: Г. Семенов / Фотохроника ТАСС

На зимней Олимпиаде 1992 заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 — четвертое (на фото)

Фото: Владимир Беззубов / ИТАР-ТАСС

В 1994 году выиграли чемпионат мира по фигурному катанию, в 1995-м взяли серебро

Фото: Reuters

Евгения Шишкова и Вадим Наумов поженились в 1995 году в Санкт-Петербурге, в 2001 году у них родился сын Максим

Фото: Вячеслав Евдокимов / Фотохроника ТАСС

Выступление в короткой программе парного катания на чемпионате мира в Канаде, 1996 год

Фото: JEFF HAYNES / AFP

В конце 1990-х завершили карьеру и переехали в США, где занялись тренерской работой. В частности, тренировали американскую пару Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш
На фото: на чемпионате России в московском дворце спорта «Сокольники»

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Сын фигуристов Максим (на фото в центре) — чемпион США среди юниоров 2013 года. В 2020 году вошел в пятерку лучших на чемпионате мира среди юниоров

Фото: @team.genia.vadi

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