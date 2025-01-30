Директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель Наумова и Шишковой

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли при крушении самолета в США. Об этом сообщил директор спортивного клуба Бостона Даг Зегибе. Всего в авиакатастрофе погибли еще шесть связанных с клубом человек, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и их сын Максим

Фото: @team.genia.vadi Фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов и их сын Максим

Фото: @team.genia.vadi

«Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов»,— сказал на брифинге журналистам господин Зегибе (цитата по CBS News). Сына Евгении Шишковой и Вадима Наумова на борту не было, добавил директор.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло около 21:00 по местному времени (5:00 мск). На борту лайнера находилось 64 человека. В вертолете, экипаж которого совершал учебный вылет, находилось трое. Самолет следовал из Канзаса в Вашингтон.

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Погибшие фигуристы принимали участие в проходившем в городе чемпионате США по фигурному катанию. На борту также были их тренеры и члены их семей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Катастрофа над Потомаком».