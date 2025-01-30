Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что никто не выжил при столкновении пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60 над Вашингтоном. Он отметил, что на борту были талантливые россияне, и выразил соболезнования семьям погибших.

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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Это действительно потрясло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые были на борту. Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, по всей Америке и в России. На этом самолете, к сожалению, был российский контингент, очень талантливые люди. Очень, очень и очень жаль»,— сказал господин Трамп на брифинге. Трансляция велась в YouTube-канале Белого дома.

Господин Трамп назвал ночь, когда произошла авиакатастрофа, «темной и мучительной для столицы страны и для истории страны».

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Авиакатастрофа произошла в среду, 29 января, в небе над Вашингтоном. Пассажирский самолет рейса 5342 American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.