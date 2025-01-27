Венгрение газовых технологий

По данным “Ъ”, «Молдовагаз» прорабатывает схему поставок газа в Приднестровье с привлечением венгерских MOL и MVM. Ранее правительство Молдавии раскритиковало идею о закупке газа властями Приднестровья через компанию Natural Gaz D.C., потребовав организовать прозрачную схему поставок через «Молдовагаз». Своего лишнего газа у венгерских компаний нет, поэтому им, вероятно, также придется закупать его на рынке по высокой цене, предполагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Молдовагаз» ведет переговоры с венгерскими MOL и MVM о возможных закупках газа для Приднестровья, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Собеседники “Ъ” надеются, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время, что позволит начать поставки в начале февраля. По их словам, пока речь идет о поставках до конца марта—начала апреля. Маршрут и цена поставок пока неясны, Приднестровью требуется около 3 млн кубометров газа в сутки.

В «Молдовагазе», MOL и MVM в течение выходных на запрос “Ъ” не ответили.

Виталий Ермаков из ВШЭ считает, что каких-то свободных объемов газа ни у MOL, ни у кого-либо другого нет, эти объемы нужно привлекать с рынка по высокой цене. Пропускная способность газопровода Яссы—Кишинев, по его оценкам, недостаточна для полноценной замены российского газа, но можно заплатить высокую цену, чтобы по минимуму обеспечить газом Приднестровье этой зимой при контроле над поставками и избежать гуманитарной катастрофы. «С точки зрения экономики это иррационально, но здесь действует политическая логика — любым способом отложить финансовый коллапс»,— полагает он.

Российский газ перестал поступать в Молдавию через Украину после того, как 31 декабря 2024 года истек срок действия транзитного контракта. До этого «Газпром» предупредил, что остановит поставки газа в Молдавию с 1 января, сославшись на непогашенный долг, который ранее оценивался в $709 млн, накопленный «Молдовагазом». Молдавия этот долг не признает.

Остановка поставок привела к тяжелейшему энергетическому кризису в непризнанной республике. 24 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что ситуация будет близка к катастрофе, если газ не поступит в регион в ближайшие дни. «К концу января у нас закончится газ, который мы подаем в домовладения, в высотные здания для приготовления пищи, отопления нет нигде. Если газ выйдет из системы, потребуется два-три месяца для восстановления подачи газа в многоэтажную застройку»,— сообщил он. Цена на газ для республики при закупке его «Молдовагазом», по словам господина Красносельского, будет в два-четыре раза выше той, которая была раньше.

Обсуждалось несколько вариантов гуманитарных поставок газа в Приднестровье, включая закупку на европейском спотовом рынке, а также через «Турецкий поток» и далее по Трансбалканскому коридору.

Для закупок газа на европейском рынке предлагалось привлечь компанию-посредника — Natural Gaz D.C. Но эта идея встретила противодействие со стороны правительства и президента Молдавии, потребовавших «прозрачной и ясной» схемы поставок и соблюдения законодательства, согласно которому газ в Приднестровье имеет право поставлять только «Молдовагаз».

«На данный момент существует несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе. "Газпром" может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для Приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты»,— заявил 24 января премьер Молдавии Дорин Речан в своем Telegram-канале.

20 января “Ъ” писал, что кипрская Ozbor Enterprises забронировала участок газопровода «Турецкий поток» на границе Турции и Болгарии объемом около 3,1 млн кубометров в сутки. Мощности зарезервированы на месяц — с 1 февраля. Эти объемы фактически совпадают с потребностями в газе Приднестровья. Собеседники “Ъ” считали, что газ может пойти в Приднестровье, хотя дальнейший участок маршрута — Трансбалканский газопровод — на тот момент забронирован не был.

В дальнейшем Ozbor Enterprises Limited выпустила официальное опровержение этой информации.

Глава МИД Украины Андрей Сибига настаивал на недопустимости транзита российского газа через территорию страны даже в контексте обсуждения подачи газа в непризнанное Приднестровье по Трансбалканскому газопроводу (короткий отрезок маршрута проходит через Украину). «Это нужно изучать, но я считаю, что транзит российского газа вообще недопустим»,— сказал господин Сибига изданию «Европейская правда».

Татьяна Дятел